Redacción

Aguascalientes, Ags.-El inmueble de la Ex Villa Charra continuará como “elefante blanco” por tiempo indefinido, esto debido a las irregularidades en que lo entregó la pasada administración estatal, al ser un proyecto con un sobrecosto y mal planeado.

El Secretario de Obras Públicas del Estado José de Jesús Altamira Acosta, explicó que el estatus actual del inmueble que no se concluyó en el sexenio del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, es de que se requieren más de 20 millones de pesos para su conclusión, así como existe una denuncia de por medio ante la contraloría por los contratos en la obra.

Abundó que en su momento el anterior gobierno no contempló presupuesto alguno para su conclusión en 2017 y al encontrarse con una serie de irregularidades se decidió no continuar los trabajos.

Altamira Acosta, relató que se estuvieron haciendo gestiones con el municipio para ver la posibilidad de entregarle parcialmente la obra y cambiar en enfoque del espacio, sin que aún exista una resolución.

-¿Entonces esta varado, no hay para cuando?

-Esta varado, repito es un proyecto mal concebido, mal presupuestado y que bueno al final de cuentas fue una entrega-recepción de este proyecto y sus contratos que no tuvieron suficiencia presupuestal para continuarla.