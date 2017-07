Ex figuras del futbol mexicano jugarán partido amistoso vs Gallos de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Selección de Futbol Varonil de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, los Gallos de la UAA, enfrentarán en un partido amistoso a ex figuras de la Primera División del Futbol Mexicano como por ejemplo el ex jugador de Santos Laguna y Tecos de la UAG, Rodrigo “El Pony” Ruíz, los ex futbolistas del América Reinaldo Navia y Hugo Norberto “Misionero” Castillo así como el colombiano ex del Pachuca Andrés Chitiva.

El partido se desarrollará el próximo sábado 5 de agosto a las 5:00 p.m. en el estadio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Informes en la FEUAA en el campus de la UAA.