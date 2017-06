Evita Orozco hablar de la aparición de Lozano de la Torre

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- El panista, Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, dejó claro que no tiene nada que opinar respecto a la aparición del exmandatario estatal, Carlos Lozano de la Torre, quien no quiso hacer referencia a la investigación que la actual administración le está haciendo a él y a todo su gabinete sobre presuntos malos manejos.

Con el plazo fijado en el último día de mayo, para comenzar a presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía, Orozco Sandoval se desmarcó diciendo que es un asunto del que se está encargando la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIDECU). “Les recuerdo que no llevo prisa con este asunto, no porque no me interese, sino porque hay tiempo de sobra para hacerlo bien a la hora de armar los expedientes si hay necesidad de hacerlo”, apuntó.

Por otro lado, precisó que en unas semanas quedará establecido el nombre de quien reemplazará a Carlos Rodrigo Martín Clemente, quien renunció hace unas semanas como titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA). “Es un tema que ya está trabajando la Secretaría de Gobierno de manera puntual”, precisó.

Dejó claro que la terna que su administración envíe al Congreso del estado para este puesto, “estará conformada por gente capaz; será una buena lista”. Después, subrayó, será labor del Legislativo elegir a quien consideren más apto para el puesto.