EU eleva alerta ante posible ataque bélico de Corea del Norte

RT en Español

Estados Unidos.- El sistema de alerta nuclear DEFCON (Condición de Defensa) de Estados Unidos ha elevado el nivel de alarma debido al “preocupante” escenario de un posible conflicto armado entre la nación norteamericana y Corea del Norte.

“La alerta ha sido actualizada hasta el nivel 4”, señala la organización. La Condición de Defensa es un sistema de alerta utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para indicar el riesgo de un ataque. El sistema tiene cinco escalas: el nivel 5 se activa en tiempos de paz y va descendiendo a medida que la situación se vuelve más crítica, siendo el nivel 1 el más grave y representa un ataque inminente.

“Las tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte están alcanzando proporciones febriles con amenazas a diario. Sin embargo, la mayor parte de la retórica no es más que palabrerías, y el diálogo diplomático continúa, aunque a través de canales de puerta trasera. No ha habido movimientos militares de preocupación en este momento, y no parece haber ninguna señal de un ataque inminente por parte de los dos países”, explica DEFCON.

Amenazas

“No obstante, el nivel de amenaza sigue siendo alto y preocupante. Cada parte está tomando muy en serio las amenazas hechas por el otro, y tanto Washington como Pionyang están a la defensiva”, agregó. Asimismo considera que las maniobras militares conjuntas que próximamente llevarán a cabo EE.UU. y Corea del Sur “seguramente elevarán aún más las tensiones” entre el país norteamericano y Corea del Norte.

La semana pasada el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que si Pionyang agravaba la amenaza nuclear la respuesta de Washington sería “el fuego y una furia que el mundo nunca ha visto”. Ante estas amenazas, Pionyang respondió que elabora un plan para atacar con misiles la isla estadounidense de Guam, ubicada en el océano Pacífico.