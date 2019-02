Estudiantes de la UAA se mantienen alerta tras supuestos ataques

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Durante esta semana se han difundido imágenes, textos, audios y supuestas declaraciones provenientes de algunas personas y cuentas de Facebook que mencionan actividades sospechosas en contra de algunas estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizadas en las cercanías de la misma institución.

Ese contexto generó entre la comunidad universitaria un ambiente diferente y de incertidumbre, y mientras que se confirma o se descarta la situación de agresiones o de violencia, hay estudiantes que prefieren prevenir que lamentar, por lo que ha sido el grupo estudiantil el que se protege en conjunto.

En un sondeo realizado por El Clarinete, se les cuestionó a diez estudiantes de la UAA su opinión respecto a lo que se vive entre las aulas de la institución luego de que supuestos testimonios señalaran un peligro en las afueras de la Universidad.

En la mayoría de las respuestas, los Universitarios destacaron las acciones positivas que entre compañeros de clase han realizado para protegerse de manera conjunta, con la finalidad de prevenir malas experiencias.

“Yo vengo de fuera, vengo de lejos, entonces para mí si es un poco como, me da miedo porque pues si hago un lapso muy largo hasta acá y aquí en la Universidad, creo que por lo menos nuestra carrera si ha actuado de forma positiva, de hecho crearon un grupo en donde todos los de nuestra carrera están para apoyarse” – Sarai Medina, estudiante de Mercadotecnia.

“Yo opino que está bien saber qué hacer en caso de que se diera algo malo, tener las precauciones, saber cómo prevenirlo, pero también se están divulgando noticias falsas o cosas que no se han comprobado que sea real y eso está creando un miedo colectivo. Es como un ambiente no agradable porque ya vives con ese miedo” – Karen Ramírez, estudiante de Comunicación e Información.

“Me parece bien que acá los estudiantes se estén apoyando o publicando cosas, pero también se puede crear como una paranoia porque todos están publicando cosas que no sabemos si es cierto o no. Más vale prevenir, aunque no sea verdad pues más vale prevenir (…) Nosotros como hombres no sufrimos tanto, es más con las mujeres, no debería ser así pero yo sé que en la Universidad hay varios hombres que sí nos aventaríamos acá a ayudar por si pasa algo” – Ramsés Bravo, estudiante de Biología.

“Sí tuvo un impacto dentro de mis compañeros de clase, o sea ya ni siquiera tengo confianza de salir de la Universidad y pensar que voy a estar segura sabes, me da un poco de miedo pero espero que con las acciones que estamos haciendo nosotros mismos como estudiantes de los grupos de apoyo o de los botones de emergencia, pues es estar más seguros” – Jessica Jiménez, estudiante de Derecho.

“Yo siento que sí es muy alarmante, la verdad, dentro y fuera de la comunidad universitaria y pues si es un caso en donde todos tenemos que estar atentos a lo que pasa día con día (…) También es para hacer conciencia y para estarnos apoyando unos a otros como he visto en Facebook o cosas así, está bien ser solidarios y en esos casos, acercarnos, ayudar o hacer algo al respecto” – Dulce Jiménez, estudiante de Docencia de Francés y Español.

Cabe resaltar que hasta este momento las autoridades policiales no tienen denuncia alguna al respecto.