Estudiantes de la UAA a favor de tope en incremento a colegiaturas

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se dijo a favor de la propuesta del diputado local del PRD Iván Sánchez Nájera de fijar un tope al aumento a las colegiaturas a sólo un 2% y no a los aumentos proporcionales a la inflación que se aplican actualmente, indicó la presidenta de la FEUAA, Karla Guardado Medina.

Al respecto, aseveró que buscará dialogar con el legislador para profundizar en el tema y que la iniciativa se pueda aprobar en el Congreso del Estado ya que sería muy favorable para la economía de los estudiantes al tiempo que las finanzas de la institución no se verían muy afectadas.

“Si me gustaría sentarme con Iván para platicar más o menos como es que pretende plantear esa iniciativa, porque el hablaba acerca de generar una reforma, la ley orgánica de la universidad, para poder frenar un poco los aumentos, generar este tope para las colegiaturas, entonces me gustaría poderme sentar con él para que me explique más o menos como pretende generar esta iniciativa”.

La líder estudiantil se dijo consciente de la situación financiera de la universidad pero también aseveró que este 2017 será un año complejo para la economía de las familias, por lo que se debe apoyar al bolsillo de los estudiantes, sobre todo a los de escasos recursos.

En caso de ser aprobada la iniciativa se buscará llevar al Consejo Universitario para modificar la Ley Orgánica y asentar los cambios en el Plan de Arbitrios, comentó Karla Guardado.

“Sabemos que dentro del Consejo Universitario existe el Plan de Arbitrios donde se vota que año con año se pueda hacer la actualización conforme al incremento del salario mínimo , entonces sabemos que hay jóvenes en la universidad que sí tienen las facilidades para poder pagarla pero sabemos que no, y es donde siempre hemos tratado de enfocarnos”.