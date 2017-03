Estreno de Avatar 2 corre grave riesgo

Televisa Espectaculos

CDMX.- Sí, estamos ansiosos por ver la secuela de Avatar, la película más taquillera de la historia, sin embargo, su director James Cameron nos dio una muy mala noticia y es que previamente se había dicho que la segunda parte de esta cinta se estrenaría en diciembre de 2018… parece que esto no será así. 🙁

“Bueno, 2018 no va a ocurrir. No hemos anunciado una fecha de estreno firme”, reveló el cineasta al periódico The Toronto Star.

“Lo que la gente tiene que entender es que esto es una cadencia de estrenos. No estamos haciendo Avatar 2, sino que estamos haciendo Avatar 2, 3, 4 y 5 a la vez. Es un proyecto épico. Algo similar a la construcción de la presa de las Tres Gargantas”, añadió.

“Nos llevó cuatro años y medio hacer la película original y ahora estamos haciendo cuatro. A esto me dedico todo el día. Hemos avanzado mucho en el diseño de las criaturas y los sets. Es excitante. Ojalá lo pudiera compartir con el mundo. Pero lo desvelaremos cuando llegue el momento”, explicó el galardonado cineasta.

Avatar 2 sufrió otro retraso y no hay fecha de su estreno

Esta sería la tercera vez que Cameron pospone el estreno de Avatar 2, que llegaría en la Navidad de 2014, pero tras decidir rodar las siguientes secuelas de forma consecutiva se decidió que fuera hasta el 2018 la segunda parte.

Para las otras tres entregas se esperan en 2020, 2022 y 2023, aunque con este retraso se desconoce si se modificarán las demás.

“No es un plazo de locura si lo piensas”, comentó al diario, que fue retomado por los otros medios especialistas en Cine.

Avatar se convirtió en la cinta de culto a tal grado que es el filme que más ha recaudado en la historia al obtener 2,788 millones de dólares, seguida por otra película de Cameron, Titanic, que tiene 2,187 millones y recientemente Star Wars: El despertar de la fuerza con 2,064 millones.

Seguramente valdrá la pena tanta espera…