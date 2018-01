Estos podrían ser los Golden Globes más interesantes en décadas

GQ

“A los animales no les queda más remedio que volverse civilizados”, aseguró el guionista y productor televisivo Peter Mehlman en una reciente entrevista con The Guardian. Se refería, por supuesto, al estado de Hollywood tras el huracán Weinstein, donde incluso los depredadores más intocables deberían estar pensándose las cosas dos veces antes de seguir actuando como de costumbre. Hay, por tanto, razones para el optimismo de cara al futuro, pero otras voces aseguran que aún es demasiado pronto para valorar si la maquinaria (multimillonaria) de complicidades y silencios comprados ha sido desarticulada por completo. Desde luego, el shock sigue siendo evidente, y quizá no haya mejor ejemplo de ello que la nominación de Christopher Plummer a un Golden Globe.

El veterano actor fue llamado en la hora once para intentar salvar Todo el dinero del mundo, thriller histórico de Ridley Scott que se convirtió, de la noche a la mañana, en el estreno más problemático de toda la temporada de premios. El escándalo de Kevin Spacey amenazaba con matar en su cuna a una inversión de 50 millones de dólares, sin contar el presupuesto destinado a una campaña promocional que, sólo unos días antes de que el desgarrador testimonio del actor Anthony Rapp saliese a la luz, ya se había puesto en marcha con una dirección clara: proponer a Spacey en la categoría de actor secundario. Plummer lo sustituyó en todas sus escenas y, milagrosamente, Scott pudo terminar esta segunda versión de la película a tiempo para su estreno navideño. Es muy posible que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood esté premiando el esfuerzo de toda la producción (y, en especial, el de un intérprete de 88 años), pero existe la sensación de que, de haber seguido todo igual, ahora estaríamos leyendo el nombre de Kevin Spacey en esa misma lista de nominados. Si bien el Huracán Weinstein ha originado un mundo mejor y más justo en cuestión de meses, la industria no puede intentar dar un giro moral de 180 grados sin que algo huela a chamusquina e hipocresía post-traumática en el proceso.

Por si fuera poco, el movimiento #MeToo no se ha creado en el vacío, sino que estalló precisamente después de que otras polémicas, como la brecha salarial o la pobre representación afroamericana en la ceremonia de los Oscar de 2016, cuestionasen las mismas bases del juego de Hollywood. Al igual que en aquellas ocasiones, el shock y la indignación han dado paso a una nueva serie de normas, regulaciones e iniciativas como Time’s Up, que persigue la creación de un fondo de defensa legal para asistir a las mujeres en posiciones poco privilegiadas. Tras ella se encuentran nombres como los de Emma Stone o Meryl Streep, nominadas este año a los Golden Globes. En otras palabras: nos espera, comprensiblemente, una ceremonia en crisis consigo misma, que intentará al mismo tiempo denunciar un estado de cosas… y fingir que todo sigue igual, o que ni siquiera un escándalo tan sísmico puede empañar una noche de glamour. O quizá sí. Quizá esa sea la intención secreta de muchas asistentes, que llenarán la alfombra roja de color negro y aprovecharán cada discurso como una plataforma para lanzar un mensaje que vaya más allá de sus carreras.

Nuestro pronóstico es que los Golden Globes de este año serán una auténtica anomalía histórica, un refrescante cambio de tercio y una de las ceremonias más interesantes de las últimas décadas.