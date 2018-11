Este sencillo truco puede ayudarte a controlar la adicción al móvil

Datos 365

EUA.-Cuando el color llegó a las pantallas de los móviles el avance representó un salto mayúsculo en la era tecnológica. A pesar de ello hay quienes prefieren ver el mundo en blanco y negro, al menos en su teléfono inteligente.

La “adicción” a los smartphones sigue en ascenso en todo el mundo. Los motivos son muchos, pero uno de los más resaltantes es que los colores de las Apps se usan con una intención en particular.

Ese es uno de los motivos por los que las redes sociales utilizan colores brillantes para estimular el cerebro. La misión es que los usuarios fijen la mirada de acuerdo a ciertos estímulos. Es una situación similar a lo que ocurre con el envasado de los productos que se encuentran en el supermercado.

Modificar la pantalla para que solo se aprecien grises sería un primer paso para contrarrestar la adicción al móvil, lo que debilitaría el impacto visual del dispositivo. A juicio de Tristan Harris, exempleado de Google y especialista en ética de la tecnología, la tendencia cobró impulso desde mediados del 2017. El objetivo es hacer que el dispositivo sea menos estimulante.

Quien también ha dado su punto de vista es Thomas Z. Ramsoy, director ejecutivo de Neurons, una empresa con sede en Dinamarca que emplea el escaneo cerebral para analizar las aplicaciones. En una entrevista con el diario The New York Times Ramsoy dijo que colocar la pantalla en gris es una buena idea. Y añadió que también es útil quitarle el sonido al móvil o desactivar las notificaciones de algunas Apps.

Pasos para desactivar el color de la pantalla

Dispositivos Android

Ingresar a “Opciones del desarrollador”, después “Configuración” y Accesibilidad.

Busca la opción “Simular espacio del color”. Aquí se verán varias alternativas, según el modelo del móvil.

Pulsa “Monocromía” o “Acromatopsia”

Equipos iPhone

Elegir “Ajustes” y después presionar sobre la opción “General”

Seleccionar Accesibilidad

Activar la opción “Escala de grises”

En los 2 casos aunque la pantalla queda en tonos de grises, la cámara del móvil continuará tomando fotos a color.

Depender menos del móvil

Harris ya es un conocido de las charlas TED en las que ha tocado varios puntos para depender menos del móvil. También ha hablado sobre cómo los fabricantes emplean estrategias para “controlar” las mentes.

Si no quieres que el celular controle tu mente, busca la manera de controlarlo tú a él.

El experto asegura: “Es usual que cuando se habla de la tecnología, se piense en una enorme oportunidad que puede apuntar a cualquier dirección. Sin embargo, ahora mismo se dirige a una dirección en particular ya que no evoluciona al azar”.

“El panorama tiene un objetivo claro: captar la atención de las personas. El mejor camino para hacerlo es conocer cómo funciona la mente humana”, puntualizó el especialista. Harris afirma que las multinacionales se encuentran en una carrera para desarrollar técnicas de persuasión.

El Centre for Humane Technology, organización a la que pertenece Harris y decenas de tecnólogos de Silicon Valley, señala en su portal web que, por ejemplo, los iconos de colores le ofrecen al cerebro “recompensas cada vez que los desbloqueamos”.

El centro recomienda hacer lo siguiente: Adaptar el teléfono inteligente a una escala de grises para minimizar los refuerzos positivos. “Eso ayudará a muchos usuarios a revisar mucho menos el móvil”.

La dependencia al celular es cada vez más habitual entre adultos y jóvenes de todo el mundo.

Max Stossel, diseñador de estrategias para las redes sociales y quien pertenece al Centre for Humane Technology, afirmó a la BBC que “cuando la neurociencia es comprendida y sabes desarrollar Apps, se puede, en líneas generales, programar el cerebro”.

“Mucha gente está pensando en estos momentos en cómo mantener enganchada a la gente, son muy buenos en lo que hacen”, puntualizó Stossel. El investigador llama a este proceso la “economía de la atención”. Además, afirma que los avances se irán perfeccionando con el tiempo para captar a más personas. “Por esa razón es que se necesita un cambio”, aseveró.