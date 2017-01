Este fin de semana se realizará el Campeonato Juvenil Estatal de Voleibol en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), en coordinación con la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes (AVEA), efectuó la reunión técnico informativa para la realización de la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal de Voleibol de Playa 2017 que se realizará en la fosa de arena de Ciudad Deportiva del IDEA este sábado 28 y domingo 29 de enero de 2017 a partir de las 9:00 horas.

En el selectivo estatal se jugarán un total de 94 partidos, superando de manera histórica las cifras de inscripción ya que en la rafa femenil se registraron: Categoría Sub 16: 10 duplas, Sub 18: 10 duplas, y en la Sub 21: 10 duplas. En la rama varonil: Categoría Sub 16: 4 duplas, Sub 18: 5 duplas y Sub 21: 6 duplas.

En la reunión se tomaron acuerdos sobre uniformes, acreditación, sistema de competencia y programación ya que el evento tiene el objetivo de conformar las selecciones rumbo al regional de la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal 2017 y será considerada de carácter selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2017 y al Nacional Juvenil 2017 de conformidad con los lineamientos de Selecciones Estatales de la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes, aplicando para deportistas y entrenadores.

Cabe señalar que se aplicará el reglamento oficial vigente aprobado por la Federación Mexicana de Voleibol, para ambas disciplinas y actuarán como árbitros los propuestos por la Comisión de Arbitraje de Voleibol del Estado de Aguascalientes.