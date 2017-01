Este fin de semana se llevará a cabo el Selectivo Estatal de Voleibol de playa en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este sábado 28 y domingo 29 a partir de las 8:30 horas se desarrollarán las acciones de la Olimpiada y Campeonato Juvenil Estatal de Voleibol de Playa 2017 con 94 partidos a disputar en la fosa de arena del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), en actividad coordinada con la Asociación de Voleibol en el Estado de Aguascalientes (AVEA).

Cabe recordar que en la rama femenil jugarán en la categoría Sub 16: 10 duplas, en la Sub 18: 10 parejas, y en la Sub 21: 10 duplas. En cuanto a la rama varonil en la categoría Sub 16 competirán 4 duplas, en la Sub 18: 5 parejas y en la Sub 21, un total de 6 duplas.

A continuación la programación de la Olimpiada Estatal de Voleibol 2017:

Cancha 1:

Sábado 28 de enero de 2017

08:30 Femenil Sub 16 A Miranda Aparicio/Karla Huitron Vs. Karla Romo/Lucia Fernández

09:15 Femenil Sub 16 B Arely Sánchez/Paola Arevalo Vs. Vania Hernández/Anahí Rodríguez

10:00 Femenil Sub 16 A Diana Ruvalcaba/Aratxa Olvera Vs. Mayte Martínez/Daniela Arostegui

10:45 Femenil Sub 16 B Paloma Vázquez/Daniela Cuellar Vs. Monserrat Moreno/Alessandra Galicia

11:30 Femenil Sub 16 A Fátima León/Frida Marzan Vs. Miranda Aparicio/Karla Huitron

12:15 Femenil Sub 16 B Estefany Serafin/Vanessa Serna Vs. Arely Sánchez/Paola Arevalo

13:00 Femenil Sub 16 A Karla Romo/Lucia Fernández Vs. Mayte Martinez/Daniela Arostegui

13:45 Femenil Sub 16 B Vania Hernández/Anahí Rodríguez Vs. Monserrat Moreno/Alessandra Galicia

14:30 Femenil Sub 16 A Fátima León/Frida Marzan Vs. Diana Ruvalcaba/Aratxa Olvera

15:15 Femenil Sub 16 B Estefany Serafín/Vanessa Serna Vs. Paloma Vázquez/Daniela Cuellar

16:00 Varonil Sub 18 Único Diego Serna/Eduardo Velazco Vs. Jair González/Abraham Hermosillo

16:45 Varonil Sub 18 Único Emmanuel Guardado/Miguel Castañeda Vs. Juan Pablo Murillo/Claudio Nava

17:30 Varonil Sub 21 A Hazael Moreno/Daniel Díaz Vs. Kevin López/Jafet Padilla

18:15 Varonil Sub 18 Único Sergio Ruvalcaba/Jorge Ruvalcaba Vs. Diego Serna/Eduardo Velazco

19:00 Varonil Sub 21 B Diego Jiménez/Víctor Ropón Vs. Iván Hermosillo/Juan Carlos Ruvalcaba

19:45 Varonil Sub 18 Único Jair González/Abraham Hermosillo Vs. Juan Pablo Murillo/Claudio Nava

20:30 Varonil Sub 18 Único Sergio Ruvalcaba/Jorge Ruvalcaba Vs. Emmanuel Guardado/Miguel Castañeda

Domingo 29 de Enero de 2017

08:30 Varonil Sub 21 A Kevin López/Jafet Padilla Vs. Luis Figueroa/Marco Ortiz

09:15 Varonil Sub 21 B Iván Hermosillo/Juan Carlos Ruvalcaba Vs. Sergio Solorzano/Michel Rosales

10:00 Femenil Sub 16 B Arely Sánchez/Paola Arévalo Vs. Paloma Vázquez/Daniela Cuellar

10:45 Femenil Sub 16 A Karla Romo/Lucia Fernández Vs. Fátima Leon/Frida Marzan

11:30 Femenil Sub 16 B Vania Hernández/Anahi Rodríguez Vs. Estefany Serafín/Vanessa Serna

12:15 Femenil Sub 16 A Mayte Martínez/Daniela Arostegui Vs. Miranda Aparicio/Karla Huitron

13:00 Femenil Sub 16 B Monserrat Moreno/Alessandra Galicia Vs. Arely Sánchez/Paola Arevalo

13:45 Femenil Sub 16 A Karla Romo/Lucia Fernández Vs. Diana Ruvalcaba/Aratxa Olvera 1

14:30 Femenil Sub 16 B Vania Hernández/Anahi Rodriguez Vs. Paloma Vazquez/Daniela Cuellar 1

15:15 Varonil Sub 16 Unico Samuel Silva/Ángel Torres Vs. Fabricio Franco/Alejandro González

16:00 Femenil Sub 16 Semi 1 1er. Lugar Grupo A Vs. 2do. Lugar Grupo B

16:45 Femenil Sub 16 Semi 2 1er. Lugar Grupo B Vs. 2do. Lugar Grupo A

17:30 Varonil Sub 16 Único Abraham Silva/Andrés Esparza Vs. Julian Ibarra/Fernando Gaytán

18:15 Femenil Sub 16 Final Ganador Semi 1 Vs. Ganador Semi 2

Cancha 2:

Sábado 28 de enero de 2017

08:30 Femenil Sub 18 A Victoria Pérez/Stacy Sánchez Vs. Samara González/Yenifer Jiménez

09:15 Femenil Sub 18 B Teresita De La Mora/Michel Carrión Vs. María Hernández/Janeth Castañeda

10:00 Femenil Sub 18 A Paola Jauregui/María Rodríguez Vs. Julia De Anda/Naomi Martin

10:45 Femenil Sub 18 B Karla Gil/Meghan Díaz Vs. María Delgadillo/María Jiménez

11:30 Femenil Sub 18 A Paola Toscano/Samantha Sánchez Vs. Victoria Pérez/Stacy Sánchez

12:15 Femenil Sub 18 B Andrea Romo/Denise Baca Vs. Teresita De La Mora/Michel Carrión

13:00 Femenil Sub 18 A Samara González/Yenifer Jiménez Vs. Julia De Anda/Naomi Martin

13:45 Femenil Sub 18 B María Hernández/Janeth Castañeda Vs. Maria Delgadillo/María Jiménez

14:30 Femenil Sub 18 A Paola Toscano/Samantha Sánchez Vs. Paola Jauregui/María Rodríguez

15:15 Femenil Sub 18 B Andrea Romo/Denise Baca Vs. Karla Gil/Meghan Díaz

16:00 Varonil Sub 21 B Sergio Solorzano/Michel Rosales Vs. Diego Jiménez/Víctor Ropón

16:45 Varonil Sub 16 Único Abraham Silva/Andrés Esparza Vs. Samuel Silva/Ángel Torres 2

17:30 Varonil Sub 16 Único Julián Ibarra/Fernando Gaytán Vs. Fabricio Franco/Alejandro González 2

18:15 Femenil Sub 16 A Fátima León/Frida Marzan Vs. Mayte Martínez/Daniela Arostegui 2

19:00 Femenil Sub 16 B Estefany Serafín/Vanessa Serna Vs. Monserrat Moreno/Alessandra Galicia 2

19:45 Femenil Sub 16 A Miranda Aparicio/Karla Huitron Vs. Diana Ruvalcaba/Aratxa Olvera

20:30 Varonil Sub 21 A Luis Figueroa/Marco Ortiz Vs. Hazael Moreno/Daniel Díaz

Domingo 29 de enero 2017

08:30 Femenil Sub 18 A Victoria Pérez/Stacy Sánchez Vs. Paola Jauregui/María Rodríguez

09:15 Femenil Sub 18 B María Hernández/Janeth Castañeda Vs. Andrea Romo/Denise Baca

10:00 Femenil Sub 18 A Samara González/Yenifer Jiménez Vs. Paola Toscano/Samantha Sánchez

10:45 Femenil Sub 18 B María Delgadillo/María Jiménez Vs. Teresita De La Mora/Michel Carrión

11:30 Femenil Sub 18 A Julia De Anda/Naomi Martin Vs. Victoria Pérez/Stacy Sánchez

12:15 Femenil Sub 18 B María Hernández/Janeth Castañeda Vs. Karla Gil/Meghan Díaz

13:00 Femenil Sub 18 A Samara González/Yenifer Jiménez Vs. Paola Jauregui/María Rodríguez

13:45 Varonil Sub 18 Único Sergio Ruvalcaba/Jorge Ruvalcaba Vs. Juan Pablo Murillo/Claudio Nava 2

14:30 Varonil Sub 18 Único Diego Serna/Eduardo Velazco Vs. Emmanuel Guardado/Miguel Castañeda

15:15 Varonil Sub 18 Único Jair González/Abraham Hermosillo Vs. Sergio Ruvalcaba/Jorge Ruvalcaba

16:00 Femenil Sub 18 Semi 1 1er. Lugar Grupo A Vs. 2do. Lugar Grupo B

16:45 Femenil Sub 18 Semi 2 1er. Lugar Grupo B Vs. 2do. Lugar Grupo A

17:30 Varonil Sub 18 Único Juan Pablo Murillo/Claudio Nava Vs. Diego Serna/Eduardo Velazco

18:15 Varonil Sub 18 Único Jair González/Abraham Hermosillo Vs. Emmanuel Guardado/Miguel Castañeda

19:00 Femenil Sub 18 Final Ganador Semi 1 Vs. Ganador Semi

Cancha 3

Sábado 28 de enero de 2017

08:30 Femenil Sub 21 A Alejandra Sanchez/Alexia Padilla Vs. Monserrat De Santos/Arith de Santos

09:15 Femenil Sub 21 B Elisa Álvarez/María Cárdenas Vs. Itzel Cedillo/Diana Navarro

10:00 Femenil Sub 21 A Karen García/Mariana López Vs. Samanta Gaya/Vivian Martínez

10:45 Femenil Sub 21 B Ana Laura Romo/Paola Esparza Vs. Ema Flores/Maru Carrión

11:30 Femenil Sub 21 A Samantha Gaya/Vivian Martínez Vs. Alejandra Sánchez/Alexia Padilla

12:15 Femenil Sub 21 B Julissa Estrada/Tania Muñoz Vs. Elisa Álvarez/María Cárdenas

13:00 Femenil Sub 21 A Monserrat De Santos/Arith De Santos Vs. Karen Cedillo/Arantza Galicia

13:45 Femenil Sub 21 B Itzel Cedillo/Diana Navarro Vs. Ema Flores/Maru Carrión

14:30 Femenil Sub 21 A Karen Cedillo/Arantza Galicia Vs. Karen García/Mariana López

15:15 Femenil Sub 21 B Julisa Estrada/Tania Muñoz Vs. Ana Laura Romo/Paola Esparza

16:00 Femenil Sub 18 A Paola Toscano/Samantha Sánchez Vs. Julia De Anda/Naomi Martin

16:45 Femenil Sub 21 A Karen Cedillo/Arantza Galicia Vs. Alejandra Sánchez/Alexia Padilla

17:30 Femenil Sub 21 B Julissa Estrada/Tania Muñoz Vs. Ema Flores/Maru Carrión

18:15 Femenil Sub 18 B Teresita De La Mora/Michel Carrión Vs. Karla Gil/Meghan Díaz

19:00 Femenil Sub 18 B Andrea Romo/Denise Baca Vs. María Delgadillo/María Jiménez

19:45 Femenil Sub 21 A Alejandra Sánchez/Alexia Padilla Vs. Karen García/Mariana López

20:30 Femenil Sub 21 B Elisa Alvarez/Maria Cardenas Vs. Ana Laura Romo/Paola Esparza

Domingo 29 de enero de 2017

08:30 Femenil Sub 21 A Monserrat De Santos/Arith De Santos Vs. Samantha Gaya/Vivian Martínez

09:15 Femenil Sub 21 B Itzel Cedillo/Diana Navarro Vs. Julisa Estrada/Tania Muñoz

10:00 Femenil Sub 21 A Samantha Gaya/Vivian Martínez Vs. Karen Cedillo/Arantza Galicia

10:45 Femenil Sub 21 B Ema Flores/Maru Carrión Vs. Elisa Álvarez/María Cárdenas

11:30 Femenil Sub 21 A Monserrat De Santos/Arith De Santos Vs. Karen García/Mariana López

12:15 Femenil Sub 21 B Itzel Cedillo/Diana Navarro Vs. Ana Laura Romo/Paola Esparza

13:00 Varonil Sub 16 Único Fabricio Franco/Alejandro González Vs. Abraham Silva/Andrés Esparza

13:45 Varonil Sub 16 Único Samuel Silva/Ángel Torres Vs. Julián Ibarra/Fernando Gaytán 3

14:30 Femenil Sub 21 Semi 1 1er. Lugar Grupo A Vs. 2do. Lugar Grupo B

15:15 Femenil Sub 21 Semi 2 1er. Lugar Grupo B Vs. 2do. Lugar Grupo A

16:00 Varonil Sub 21 Semi 1 1er. Lugar Grupo A Vs. 2do. Lugar Grupo B

16:45 Varonil Sub 21 Semi 2 1er. Lugar Grupo B Vs. 2do. Lugar Grupo A

17:30 Femenil Sub 21 Final Ganador Semi 1 Vs. Ganador Semi 2

18:15 Varonil Sub 21 Final Ganador Semi 1 Vs. Ganador Semi 2