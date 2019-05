Este es el resumen del Festival de Cine de Cannes

Publímetro

El Festival de Cannes se clausuró el sábado con la atribución de la Palma de Oro a la tragicomedia surcoreana “Parásito”, de Bong Joon-ho.

¿Cuál es el balance de esta 72ª edición?

12 jours d'émotion, de rencontres et de découvertes. Revivez le meilleur de la 72e édition du Festival de Cannes !

12 days of emotion, encounters and discoveries. Relive the highlights of the 72nd Festival de Cannes! #Cannes2019 pic.twitter.com/nUxyIe94J6

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2019