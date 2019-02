Este 1 de febrero arrancan inscripciones en línea para educación básica

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Proceso en Línea para Inscripciones de Nuevo Ingreso Educación Básica ciclo escolar 2019-2020 iniciará este viernes 1 de febrero, a través de la página de internet http://inscripciones.iea.edu.mx; el procedimiento es fácil, rápido, sin papeles ni filas y permanecerá abierto hasta el 15 del mismo mes, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica.

Señaló que el proceso de inscripción en línea se podrá realizar a través de cualquier dispositivo con conexión a internet; computadora, tableta o celular; el padre, la madre o tutor deberá ingresar al sitio web, utilizando la CURP del o la estudiante; seleccionar la opción de nuevo ingreso y registrar hasta tres escuelas solicitadas, descargar e imprimir el comprobante de envío de solicitud.

Silva Perezchica recordó que los criterios de asignación para preescolar, primaria y secundaria son: tener hermanos o hermanas en la escuela solicitada, así como la cercanía del plantel solicitado con el de procedencia; para alumnos de nuevo ingreso al Sistema Educativo Estatal se mantiene la cercanía al domicilio. La asignación de turno será aleatoria a través de un sistema informático.

El titular del IEA precisó que la publicación de listados de asignación de escuela se llevará a cabo del 1 al 5 de julio del presente año, en las páginas electrónicas www.iea.gob.mx, así como http://inscripciones.iea.edu.mx, en cajeros automáticos de Gobierno del Estado, en la escuela donde el alumno concluye el ciclo escolar, así como en la institución elegida como primera opción.

Destacó que una vez consultados los resultados, no se requiere realizar ningún otro trámite y queda prohibido el condicionamiento de la inscripción al pago de aportaciones voluntarias o cualquier otra contraprestación; el alumno deberá presentarse el primer día de clases del ciclo escolar 2019–2020 en el plantel asignado.

El titular del IEA subrayó que para los alumnos que cursan grados intermedios en preescolar, primaria y secundaria, no es necesario realizar el proceso en línea, quedan inscritos automáticamente en el siguiente grado escolar.

Finalmente, el director general del IEA dijo que las personas que no tengan acceso a internet, podrán acudir a la escuela o a la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) más cercana a su domicilio, para recibir apoyo en el proceso en línea. Más información en www.iea.gob.mx y en el teléfono 974 06 06 de Educatel.