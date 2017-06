Justifica Benítez actitud de policías municipales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Héctor Benítez López, secretario de Seguridad Pública del Municipio capital, justificó las acciones de sus elementos en contra de estudiantes normalistas ocurridos el pasado viernes; argumentando que pudo desatarse un enfrentamiento con vecinos de la colonia Constitución en donde ya se había generado una gresca.

Al respecto, Benítez López afirmó que los 87 elementos de la corporación estarán sujetos a indagaciones de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta él mismo puso su cargo a la decisión de la alcaldesa panista Teresa Jiménez Esquivel.

En contraparte, el funcionario no pudo aclarar el supuesto uso de chicharras por parte de policías municipales, así como clarificar porqué los estudiantes detenidos habrían sido liberados en diferentes zonas baldías y no llevados al plantel de Cañada Honda.

“No se nos salió de las manos”, aseveró el secretario.

Tras los hechos sucedidos el pasado viernes, donde alumnos de la normal michoacana de Tiripetío se enfrentaron a policías municipales en la Constitución, al norte de la ciudad, lo cual habrían arrojado más de una veintena de detenidos y algunos lesionados, la presidencia municipal de Aguascalientes fijó una postura este lunes.

En conferencia de medios, Héctor Benítez López, acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, puntualizó que las acciones policiacas fueron originadas por un inicial enfrentamiento físico entre estudiantes y colonos; por lo cual, dijo, se buscó evitar mayores riesgos para los normalistas.

“Sus vidas corrían peligro. Los mismos habitantes fueron quienes lesionaron a algunos de ellos y se procedió a retirarlos de lugar para que no escalara más la violencia y fueron dejados en varios puntos de la ciudad”, indicó el responsable de seguridad pública.

Benítez agregó que se respetarán las garantías, cuando estas no afecten las de terceros: “nos regimos por principios constitucionales y respeto a los derechos humanos que no violentan la ley y no violentan la norma”.

– ¿Por qué hasta hoy se dio una postura?

– Desde un principio, el gobierno del estado un vez ocurridos los hechos nos comunicó que estaba en negociaciones y había que esperar que esas negociaciones concluyeran para no alternar el curso de las mismas.

– ¿La fiscalía no recibió a detenidos?

– No fueron puestos a ninguna autoridad. Fueron liberados en diferentes puntos de la ciudad como una medida de seguridad para ellos, pues su integridad corría peligro en la zona.

– ¿Se están haciendo investigaciones para elementos?

– Nadie está por encima de la ley. La Comisión de Derechos Humanos ya inició una indagación y nosotros colaboramos sin reserva en lo que ocupe.

– ¿Cuántos elementos?

– La totalidad de los elementos, que son 87.

– Si los vecinos fueron quienes agredieron, ¿porqué no hay detenidos?

– Porque iba a escalar más la violencia y nosotros optamos porque se pusiera a buen resguardo a los normalistas.

– Un visitador de derechos humanos reveló uso de chicharras…

– Las mismas indagaciones darán lo que proceda y estas saldrán a la luz.

– ¿No está prohibido el uso de las mismas?

– Nosotros no hemos dotado de armas no letales a ningún elemento de la secretaría.

– ¿De dónde las sacaron?

– Por eso se está investigando y lo que salga de la indagación se hará.

– ¿Qué instituciones están investigando?

– Los órganos de control interno, asuntos internos, la fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos.

– El Ombudsman dice que la Preventiva no atendió de manera eficiente el dispositivo.

– No nadas más había que actuar con los estudiantes. Nuestra obligación es salvaguardar a todas las personas.

– ¿Por qué si la situación era salvaguardar a los normalistas no se les llevó a la Normal de Cañada Honda y fueron abandonados en terrenos baldíos?

– Porqué teníamos que esperar las investigaciones para que fueran contundentes a esa respuesta. Recuerden que ya se encontraban otros autobuses esperando para una escalada de violencia.

– ¿Se les salió de las manos?

– No creo que se haya salido de las manos. Estamos siendo investigados y las indagaciones dirán si sí o si no,

– ¿Usted seguirá?

– Mi permanencia en la Secretaría es evaluada por la señora alcaldesa y nadie tiene el puesto asegurado. Pero al día de hoy, la encomienda es entregar al cien por ciento hasta que me digan lo contrario o terminemos la responsabilidad.

No obstante, el secretario Leonardo Montañez respaldo al secretario durante la conferencia, al puntualizar que “estamos orgullosos de nuestros policías municipales”, antes comentó “

No se puede vulnerar la ley y esperar que nuestros policías se queden de brazos cruzados, nuestros policías mantuvieron el orden en beneficio de la sociedad, la violencia fue en escalada y era necesario preservar la seguridad de todos los ciudadanos“.

El conflicto entre Gobierno del Estado y normalistas de Cañada Honda finalizó desde el sábado último, cuando el Ejecutivo anunció que cumpliría el pliego petitorio de las estudiantes.