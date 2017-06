Estamos listos para roquear en México, afirma Paul McCartney

La Jornada

CDMX.- Sobre su próxima visita a nuestro país, Paul McCartney afirmó: Este país alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para tener más. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para roquear. El concierto programado para el 28 de octubre en el estadio Azteca de Ciudad de México marca el regreso de Paul a México tras cinco años de ausencia. One On One Tour tiene nueva producción y como siempre utiliza lo mejor y más nuevo en cuanto a tecnología de audio y video para asegurar una experiencia inolvidable desde cualquier asiento del recinto.