Estamos ansiosos por encarar la recta final del torneo en Necaxa: Gallegos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy por la mañana en Casa Club, el mediocampista de Necaxa, Felipe Gallegos, atendió a los medios de comunicación que asistieron al día de medios en Aguascalientes.

Felipe aseguró que el plantel está bien y buscará cerrar de la mejor manera el torneo.

“El equipo está bien, hay buen ambiente, muy ansiosos por lo que se viene, la recta final del campeonato, pero con mesura, no hemos ganado nada, la tabla está muy pegada y si nos relajamos vamos a caer, así que trataremos de hacernos fuertes en casa y de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”.

Con respecto al próximo encuentro de Liga MX ante América, el andino comentó lo siguiente.

“Es un club importante, tiene jugadores de mucha calidad, juega muy bien, están ahí, vienen de una derrota dolorosa, pero sabemos del poderío que tiene, entonces enfocarnos en nosotros, hacer nuestro juego, ser intensos y seguir haciendo lo que hemos hecho”.

Cuestionado sobre si Necaxa llega como favorito, Gallegos dijo que, “no sé si favorito, no hemos ganado nada, entonces comparar el favoritismo con otro equipo no se debe de hacer, nosotros vamos de menos a más y esperemos seguir así”.

“Con los clubes grandes son partidos especiales, todos los quieren jugar, pero al final son tres puntos igualmente, entonces debemos seguir de la misma forma sea quien sea el equipo rival”, agregó el camiseta 18.

Además, el apodado “Pipe” resaltó la calidad humana del grupo, factor que considera vital para el buen paso del equipo.

“Hay un grupo muy humano, todos dejan el ego de lado para ponerlo a beneficio del equipo, los que juegan y los que

no se matan en los entrenamientos entonces la competencia interna obliga a todos

a exigirse más, también hay un buen ambiente y eso permite trabajar mucho mejor”.

Por último, el emblema de los Rayos declaró que la clave para seguir por el mismo camino será el trabajo.

“El trabajo, el manejo también del Cuerpo Técnico, no caer en la relajación, importante saber que no hemos ganado nada, así que entender y saber que debemos ir por el mismo camino”.