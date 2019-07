Estallan diputadas del PRI y PAN contra AMLO “La 4T se cae un día y el otro también”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diputadas locales del PRI y del PAN tronaron contra los más recientes cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseverando que no existe rumbo en temas como la política económica del país.

Durante el cierre de la sesión de la diputación permanente en el Poder Legislativo, la priista Lucía Armendáriz Silva hizo un pronunciamiento en donde criticó la baja de Carlos Urzúa Macías como titular de la Secretaría de Hacienda; manifestando que ya suman once renuncias en el primer círculo del gabinete federal.

“En su carta de renuncia, Carlos Urzúa no solamente habla de discrepancias por el desdén en políticas públicas, sino además de la imposición de funcionarios sin conocimiento lo cual es delicado por el nerviosismo de los mercados”, resaltó.

Armendáriz Silva criticó que López Obrador haya celebrado el primer aniversario de su triunfo electoral, cuando a su juicio hay adeudos en materia de salud y de seguridad pública de parte de la Presidencia.

“Queremos que a México le vaya bien y al presidente, pero lo que vemos es que la Cuarta Transformación se cae un día y otro también”, insistió.

El posicionamiento fue cuestionado por la diputada de Morena, Erica Palomino Bernal, argumentando que López Obrador lleva siete meses en la Presidencia de la República, por lo cual dijo que es poco tiempo para un análisis y recalcó que la renuncia de Urzúa Macías fue “una manifestación unilateral. Es una manifestación de él”.

La versión de Palomino sería objetada por las diputadas del PAN Patricia García García y Gladys Ramírez Aguilar. La primera subrayó que siete meses no es un lapso breve de tiempo para ver resultados. “Él (López Obrador) quiere tomar las decisiones, violando las instituciones”, adicionó.

A su vez, Ramírez Aguilar consideró que la carta pública de Urzúa a López Obrador, “parece más de denuncia que de renuncia”, abundando que se observa un deterioro en el gabinete federal.

La actual presidenta de la mesa permanente hizo un exhorto: “a nombre de los diputados del PAN exhortamos al Presidente de la República para manejar con responsabilidad la economía, velar por los intereses de la nación y tomar en cuenta las observaciones del ex secretario de Hacienda. Anhelamos un país con rumbo certero”.

Carlos Urzúa presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda, a través de una misiva pública en la cual denunció supuestas imposiciones en la dependencia.