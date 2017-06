“Está muerto el gabinete de Orozco“: Sergio Augusto López

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Incompetencia, carencias y ahora nepotismo privan en el gabinete del gobernador Martín Orozco Sandoval, manifestó el diputado local del Partido Verde, Sergio Augusto López Ramírez, quien señaló que los principales colaboradores del Ejecutivo no están dado resultados a la ciudadanía.

“Más que reprobado, está muerto el gabinete. No sabemos a dónde quieren llevar a Aguascalientes”, sentenció el también presidente de la comisión de medio ambiente en el Legislativo.

El legislador del Partido Verde arremetió en especial contra el secretario de Gobierno, Javier Luévano Núñez, así como el titular de Medio Ambiente, Julio César Medina Delgado, argumentando que no han podido con la encomienda.

“En el caso de la Secretaría de Gobierno, yo emití una propuesta para que el titular sea alguien con licenciatura y Luévano no la tiene, tampoco tiene experiencia política para ese cargo”, indicó.

Acerca de Medina Delgado, López Ramírez dijo que ha pedido su comparecencia ante el Congreso en tres ocasiones y el secretario de Medio Ambiente nunca ha querido hablar con los legisladores.

“Uno de los problemas del secretario es que no sabe traer inversiones. Recuerden que el anterior titular (Jorge Durán) llegó a gestionar mil millones de pesos y el programa de calentadores solares, que mucha falta nos hace. Ahora tenemos un secretario que no tiene proyecto, pero que además no sabe hacer gestión ante el gobierno federal y por eso la incompetencia”, remarcó.

– ¿Está reprobado el secretario?

– Yo creo que ni cero alcanza el hombre. Ha estado en deterioro total el medio ambiente.

Sergio López Ramírez comentó el primer cambio del gabinete de Martín Orozco, quien colocó al frente del Centenario Hospital Hidalgo a Armando Ramírez Loza, el cual es pariente de su esposa Yolanda Ramírez.

“Lamentablemente este movimiento cae en el nepotismo. El gobernador debe ser más asertivo en la integración de su gabinete”, recalcó.

El gobierno del panista Martín Orozco inició en diciembre de 2016 y recientemente presentó su plan sexenal.