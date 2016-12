Está en manos de la izquierda que el 2018 sea un año histórico: PRD

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Emanuelle Sánchez Nájera, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que está en sus manos que 2018 sea un año histórico para la izquierda mexicana, debido al descontento de la sociedad con las gestiones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Queremos formar una opción de responsable y no aquella que le dice no a todo (refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador). Ése es nuestro reto y vamos a trabajar sobre eso”, avisó.

Lamentó la manera en que el PAN se ha querido deslindar de la responsabilidad del mega aumento en el precio de la gasolina a partir de la próxima semana. “Dicen que esto no lo aprobaron pero ninguno tiene una línea de acción clara, mientras que el priismo respalda esta medida, algo normal”.

Por su parte, informó que el PRD están recolectando firmas en todos los estados de la república, de cara a la movilización anunciada el primero de enero en la Ciudad de México, para luego hacerlo en todo el país.

“Nos parece importante que hayan acciones. Nadie lo hace y para nosotros es importante que la gente se manifieste de que este gasolinazo es algo que va a afectar”. Acusó al gobierno federal de no tener más argumentos que “la vieja fórmula de aumentar impuestos y crear nuevos. Han abonado a esta cerrazón, no hacen nada para cambiar esta situación. No quieren sacrificar el gasto burocrático ni el dinero para la próxima elección del Estado de México”.

Les invitó a considerar otras medidas como la reducción de gasto y el endeudamiento responsable. “Seguimos pagando la gasolina más cara de mundo. Hasta hace no mucho les salía importar gasolina porque convenía a muchos intereses. Dejó de ser negocio cuando el dólar aumentó. Desviaban mucho dinero y nos endosan a nosotros el gasto”, aseveró.

Precisó que si en México se produjera la gasolina no costaría más de 10 pesos el litro. “Tristemente se apostó por el desmantelamiento de refinerías, pasa que con una economía endeble como la nuestra se vuelve muy complicado”. Por último, avisó a todos ellos que han dicho que si no tienen coche no les afecta, que en realidad les pegará por el aumento en la canasta básica. “Ningún estado es autosuficiente, todo lo que se mueve en un estado se desplaza de otro”.