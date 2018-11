Esta “Chica del Clima” se burla del baile de Yanet García

Radio Fórmula

Recientemente, en el programa de Adela Micha, “La Saga”, asistió como invitada Pamela Longoria, quien presenta el clima en Multimedios, canal local de Monterrey.

En este sentido, la conductora aprovechó para precisar que las chicas del clima no son “descerebradas” ni improvisadas, a diferencia de lo que se cree popularmente sobre las presentadoras encargadas de dar la información del tiempo.

En este sentido, Álvaro Cueva, conductor de “La Saga”, se refirió a Yanet García como una de esas chicas que da el clima y destacan más por su atractivo antes que por su función de presentar la información.

Entonces, Pamela comentó, “A esta chica, que no sabe nada, la pusieron ahí nada más para ver su cuerpo y demás, pero de verdad hay una preparación previa antes de pararte en una cámara”.

Incluso, la conductora se puso de pié frente a la producción del programa y mostró que ella no da la espalda a la cámara, pues, aseguró que prefiere mostrar su inteligencia en lugar de sus atributos.

“Yo no acostumbro a dar la espalda como está el tabú de las chicas del clima, no es mi estilo, porque nosotros (en Multimedios) preferimos dar un punto medio entre ser bonita y tener algo en el cerebro, entonces yo no doy la espalda”.



Publicado en YouTube por Saga Team el 7 nov. 2018

Por último, Pamela imitó el baile que hace Yanet en el programa “Hoy”, donde ella inicia su sección con un tema en especial.