Esta app web te dice cuántas tazas de café necesitas para despertar

Ciudad de México.-Si eres un amante de la cafeína y estás buscando cualquier pretexto para ingerir una pequeña dosis de esta sustancia, el sitio Omnicalculator es la mejor opción para ti.

Diseñada para todas aquellas personas que pasaron una mala noche y no durmieron lo suficiente, esta aplicación web sirve para optimizar la hora y dosis exacta de cafeína que debes tomar para mantenerte activo durante el día sin pasarte un solo gramo.

Su funcionamiento es muy sencillo, tan solo basta con introducir en su base de datos la hora en la que despertamos, el horario de la ingesta de la primera dosis de cafeína del día y el tipo de bebida que preferimos, puede ser café, té y bebidas energéticas o refrescos que cuenten con la sustancia dentro de sus componentes, como la Coca Cola.

De esta manera y una vez ingresadas dichas vertientes, la aplicación generará la dosis de cafeína en miligramos a través de una gráfica que mostrará cuál será el nivel aproximado de actividad que se adquirirá con la cantidad ingresada, así como el horario en el que nos mantendrá más activos y despiertos.

No debes preocuparte y esconderte si es que estás acostumbrado a ingerir altas porciones de esta sustancia, pues la plataforma permite añadir nuevas dosis gracias a su modo avanzado, en donde puedes incluir hasta 5 cafés.

Así, cada que desees incrementar los niveles, se generará una gráfica nueva que se actualizará en consonancia con la nueva información.

Es importante destacar que la aplicación web no toma en cuenta factores médicos como nuestra propia sensibilidad a la sustancia o si padecemos alguna dolencia que esté afectando a nuestro sueño, por lo que todo lo que todo ingiramos será bajo nuestro propio riesgo.