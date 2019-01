Esposa de Carlos Lozano quiere ser alcaldesa de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Blanca Rivera Río de Lozano, esposa del ex gobernador priista y Carlos Lozano de la Torre, mostró interés por buscar la candidatura a la presidencia municipal de la capital por el PRI.

Al término de la conferencia de prensa ofrecida por la dirigente nacional del tricolor Claudia Ruiz Massieu, la ex presidenta del DIF estatal fue abordada por medios de comunicación para cuestionarle sobre sus aspiraciones políticas.

-¿Hay interés de su parte señora por competir?

-Mira, a mí me gusta servir y ustedes saben que siempre he trabajado desde la trinchera que sea, desde asociaciones particulares, desde grupos de mujeres comprometidas, entonces pues siempre es un compromiso que tengo de manera personal y cuando lo tuve de manera institucional demostré que mi compromiso es auténtico y leal.

Aunque reconoce que no ha existido ninguna invitación formal de la presidenta del PRI, ni mucho menos de otro partido político, reveló que es la propia ciudadanía quien le ha dicho que se postule, donde lo que más desea en estos momentos es que le vaya bien a Aguascalientes y a su población.

-¿Y si la convocan de MORENA, porque hay quienes la ven allá?

-Jajaja, yo también quiero mucho a México, quiero muchísimo a Aguascalientes y quiero que le vaya bien a nuestra gente porque merece no ser olvidada, merece continuar apoyándola con tantos programas sociales que yo veo que lamentablemente se han interrumpido.

Para finalizar la entrevista, consideró que habrá que esperar a ver cómo vienen las convocatorias, agradeciendo el interés y mostrándose halagada porque los ciudadanos piensen en ella como opción.