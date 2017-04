Espera PRD que DH actúe y no solo atestigüe violaciones en la materia

Francisco Espinosa

Aguascalientes, El líder del partido del sol azteca, Emanuelle Sánchez Nájera, invitó al maestro Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “para que no solo acompañe el caso de Emy Valeria Romero López, sino que emprenda acciones específicas para que nadie más sufra lo mismo y que la gente sepa a dónde dirigirse en caso de que sus derechos sean violentados”, una vez que la afectada presentó una denuncia ante dicha instancia.

Romero López, quien fue sacada del antro El Divino por haber hecho uso del baño de mujeres, levantó una queja en contra del Patronato de la Feria, debido a que no se puede hacer contra un ente particular. “Existen muchas formas de discriminación, por lo que la CEDH debe entender que parte de su trabajo tendrá que estar dirigido en el perímetro ferial; si ya tienen observadores o campañas establecidas, simplemente no las conocemos”, lamentó el perredista.

Ante esta actitud pasiva por parte de Martín Jáuregui, dejó claro que si bien la CEDH es la encargada de recomendar alguna posible sanción, especifico que su partido está planeando una estrategia con su aparato jurídico “porque no permitiremos que se sigan tratando a algunos ciudadanos como si fueran de tercera clase”, valorando la valentía de Romero López por haber presentado la denuncia, a pesar de ser una turista que bien pudo irse de la ciudad.

Con poco más de 15 días de verbena todavía por celebrarse, Sánchez Nájera declaró que el Patronato está a tiempo para poner en marcha campañas de sensibilización para el respeto a los derechos humanos. “Este caso lo pudimos conocer, pero no es el único en una Feria que parece estar organizada por sectores y que no es de libre tránsito”, concluyó.