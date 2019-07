Espera Martín Orozco que gobierno de López Obrador corrija puntos que no van por buen camino

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Espera el gobernador de Aguascalientes, Martin Orozco Sandoval que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, corrija algunos puntos del país que no van por buen camino.

Cuestionado sobre el mensaje que dio el jefe de la nación este pasado primero de julio a un año de su triunfo electoral, Orozco Sandoval expresó que es un tema que no quiere meter, donde tiene siete meses, esperando únicamente que siga trabajando y el como gobernador ayudarle en lo que requiera.

-¿El presidente está abierto a propuestas?

-Se las planteamos en cada reunión, seguramente el próximo lunes le plantearemos temas de la guardia; el ejercicio que hacemos los gobernadores antes de cada reunión es importante para subir al pleno cuatro o cinco puntos ya que no podemos subir 32, pero como dijo en su festejo de replantear algunos puntos y ya es hora de hacerlo.

-¿El frente panista de gobernadores del cual forma parte le ha llevado propuestas?

-Si, de todos lados de todo tipo, de seguridad de educación, de economía, no sólo llegamos a pedir, a veces ya ni pedimos, pero si proponemos por un interés en México y en nuestros estados.