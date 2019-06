Espera IEE que impugnaciones por regidurías en Aguascalientes sean las menos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Existe confianza en que no se judicialicen los resultados en la asignación de regidurías por la vía plurinominal, para que no se repita la controversia del año pasado con las diputaciones.

Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), declaró si bien acudir a tribunales es un derecho de los partidos políticos, agregó que existe certeza en los nombres que ya fueron electos.

“Entramos a una etapa contenciosa que esperamos que el índice de impugnación sea menor”, subrayó.

En los comicios del 2018, la selección de diputados locales por la vía plurinominal que armó el IEE fue rechazada por el Tribunal Local Electoral que impuso otro listado. El tema fue analizado por la Sala Regional del Tribunal Electoral que le dio la razón al IEE y validó la lista inicial

Landeros Ortiz mencionó que ese antecedente se pudo haber originado debido a lagunas que fueron interpretadas por las autoridades, “pero en este caso la asignación de regidurías se hizo de manera natural”.

El consejero presidente destacó que el 60 por ciento de las regidurías plurinominales se inclinó al sector femenino, pero que se mantuvo el equilibrio en el tema de paridad de género.

Las elecciones por las once alcaldías locales se realizaron el 2 de junio y el domingo último fueron asignadas las regidurías plurinominales.