Espera cerrar con fallos a favor en este año Luis Armando Reynoso

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El exgobernador del estado el panista, Luis Armando Reynoso se mostró confiado en que antes de que concluya el 2017 los dos procesos judiciales que enfrenta con amparo quedarán concluidos con sentencias a su favor, por lo menos en el ámbito local.

En entrevista con El Clarinete el exgobernante que esta acusado de peculado y uso indebido del ejercicio público por la venta de predios a un sobreprecio con un daño al erario de 27 millones de pesos y otro por una venta de predios a un valor menor al real con una afectación a la Hacienda Pública del orden de los 28 millones de pesos están a punto de llegar a su fin.

“yo creo que a lo largo de este año se van a resolver en el aspecto legal loca, sin embargo sabemos de antemano que el fondo del asunto fue político y como no hay sustento legal y que sabemos fueron hechos sembrados por parte del exgobernador pasado, Carlos Lozano de la Torre tengo mucho fe de que todo se va a resolver con justicia y se va a resolver conforme a la Ley, sin intervención ni manipuleo de nadie“.

Acto seguido Reynoso Femat aclaró que “yo reconozco que Martín Orozco (actual gobernador del estado y también emanado del PAN), y eso ya es bueno, desde luego no me ha ayudado pero tampoco me ha perjudicado, simplemente con que la ley impere eso es más que suficiente para que salga airoso de este trance“.

El polémico exgobernante desde 2012 fue señalado de 6 procesos judiciales de los cuales actualmente solo le restan dos, los otros cuatro ya la justicia federal resolvió a favor suyo al exonerarlo por no encontrar elementos en contra suya, por lo que siempre ha señalado que todo se trató de un tema político que le endosó su sucesor el priista, Carlos Lozano a quien públicamente dijo quería entregarle la estafeta en lugar de Orozco Sandoval contra quien contendió el priista en julio del 2010 para suceder a Reynoso.

“Esos dos temas nada más que están a punto de salir y creo que ya con eso vamos a cerrar un ciclo y entonces habrá Luis Armando para rato, ya tomaremos más experiencia estaremos haciendo más amigos y estaremos en comunicación con la sociedad de Aguascalientes pero sobre todo con el medio popular que es al que más extraño y que es con la gente con la que más me identifico“.