Espera Ambriz tener un Necaxa dinámico

Cuestionado si Barovero será el pilar del equipo, Nacho dijo que “Marcelo, todos, Marcelo está pasando por un gran momento, tiene bastante experiencia, le ha dado mucha confianza a la parte baja, pero Mario de Luna, Jairo, el mismo Brayan, también han luchado mucho para que este equipo se mantenga, al final yo trato de sacarles a todos el mejor provecho para que Necaxa vuelva a ser un equipo protagonista.

Sobre Veracruz, Ambriz dijo que “es un equipo que intenta llegar en pocos toques, meten mucha gente al ataque. Los partidos siempre hay que trabajarlos, tenemos que trabajar mucho en equipo, hacer ese desgaste del ida y vuelta, el equipo está preparado para eso y tenemos la ilusión de arrancar con el pie derecho”.

Respecto al duelo ante Juan Antonio Luna, el técnico mexicano comentó que, “fue uno de los que me ayudó bastante en mi carrera profesional, me dio muchísimos consejos para poder triunfar, lo quiero mucho y le tengo un gran cariño, hoy él defiende los colores de Veracruz, yo los de Necaxa y al final nosotros no jugamos, los once que saque yo a la cancha y los que saque él intentarán ayudarnos a que las cosas salgan bien”.

Para finalizar, Nacho Ambriz mencionó que “el equipo ha trabajado bien, tengo muy buenas sensaciones, hay mucho diálogo entre nosotros y hay que corregir detallitos sobre el camino”.