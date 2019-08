Espejismo la reducción de Banxico a tasas de interés

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La reducción anunciada por el Banco de México (Banxico) en torno a las tasas de interés del 8.25% al 8%, no es más que un espejismo siguiendo una tendencia mundial de varios bancos centrales, que no es más que síntoma de que se está marcando una desaceleración mundial.

El economista Gerardo Sánchez, advirtió que esta desaceleración que podría darse puede derivar en una recesión mundial para el año 2020, por lo que estas medidas son de protección para amortiguar los impactos que pudieran generase.

Explicó que aterrizando esta medida al ciudadano común y corriente, esta decisión de disminuir los intereses no le afecta, pero tampoco le beneficia al ser una baja considerada como marginal.

“Supongamos que tienen una deuda en su tarjeta de crédito con una tasa del 55% anual, entonces sí ahorita le quitáramos el cuarto de punto que bajó Banxico, usted va a pagar una tasa del 54%, entonces es una tasa mínima la del descuento que vamos a percibir en el pago de intereses.

En la otra cara de la moneda, para aquellos ahorradores de 100 mil pesos, los cuales cobrarán el 8.25% y recibían 8,250 pesos de interés, ahora al 8% solo recibirán 8 mil pesos, es decir perderán 250 pesos.

“Si vemos ambos ejemplos, pues simplemente con esta decisión ni se pierde, no se gana, por eso señalamos que es mero espejismo”.

