España pide arresto de exlíder de confederación brasileña

São Paulo.- La Procuraduría General de la República de Brasil confirmó el miércoles que las autoridades españolas han solicitado el arresto de Ricardo Teixeira, ex presidente de la confederación de fútbol del país sudamericano.

En consecuencia, la Procuraduría ha solicitado documentación para abrir una posible pesquisa sobre Teixeira.

Un fiscal dijo a The Associated Press que Teixeira podría ser investigado en Brasil. Sin embargo, aclaró que las autoridades del país sudamericano no están facultadas para investigar delitos de índole privada sin la presentación de una querella formal por parte de los agraviados.

Teixeira fue socio de negocios del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, arrestado recientemente por acusaciones de lavado de dinero. Ni los abogados de Teixeira ni la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) respondieron a pedidos de la AP para que emitieran declaraciones sobre el caso.

De 1989 a 2012, Teixeira lideró la CBF, en una gestión rodeada por acusaciones de corrupción. Su sucesor José María Marín se encuentra bajo arresto domiciliario en Nueva York, por cargos relacionados con corrupción en la FIFA.

La orden internacional de búsqueda y captura contra Teixeira fue emitida por la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela el 12 de junio. De acuerdo con medios brasileños, los documentos señalan que Teixeira obtuvo ganancias indebidas a partir de la comercialización de derechos de transmisión de 23 partidos amistosos de la selección brasileña entre 2009 y 2014.