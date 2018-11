Es triste ver a mis paisanos migrar, pero espero que lo logren: Beckeles

Marca

Aguascalientes, Ags.- Brayan Beckeles, jugador del Necaxa, habló en conferencia de prensa sobre el paso de los Rayos del Necaxa en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

El futbolista rojiblanco pidió una disculpa a la afición por el mal paso del equipo y también se dio unos minutos para hablar de la actual situación de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país.

La situación de los migrantes: “La verdad que es muy triste saber que más personas de donde yo soy arriesgan todo por venirse así. No hay palabras que pueda utilizar y solo desearles que puedan lograr lo que ellos quieren y apoyarlos en lo que pueda, saben que lo hago. Dios tiene un propósito para cada uno como persona”.

El trato de las personas en Aguascalientes: “La gente aquí es muy noble, yo no llegué en esa situación, pero siempre me han abierto las puertas, me ayudaron a establecerme bien acá y sentirme como en casa. Ojalá que en Aguascalientes sigan siendo de la misma manera porque todo el que llega aquí no nos queremos ir y nos sentimos parte de Aguascalientes”.