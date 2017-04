Es obligación del Estado salvaguardar la seguridad y no esta pasando:JRF

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Juan Ramón de la Fuente, otrora rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que ante los tiempos complicados que se bien en el país, en diversos rubros de la vida nacional, “se requerirá prudencia y buenas decisiones en el próximo proceso electoral, por lo que en lugar de que los partidos políticos nos llenen la cabeza con spots que carecen de mensajes concisos, organicen debates con ideas para saber cómo harán para componer la realidad que nos aqueja”.

Recordó que antes que todo, el estado democrático mexicano, “está obligado a salvaguardar la seguridad de la sociedad, algo que no está pasando. Todos los días hay delitos graves en todo el territorio nacional”, precisó. Insistió que la ecuación que enfrentará el país es compleja en distintos frentes que provocan rezagos importantes en el bienestar de las familias.

Ante el inminente inicio del proceso electoral para renovar la presidencia de la república, invitó a todos los ciudadanos para “fortalecer las instituciones porque sin ellas no vamos a ningún lado”.

Asimismo, tras el consejo emitido desde la cúpula del gabinete del presidente Donald Trump para que México no elija a un presidente de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, el exrector de la UNAM les recordó que en estos tiempos no son un ejemplo de lo que un estado democrático debería de ser. “Tienen un mandatario populista, misógino y xenófobo”, aseveró.

Pidió a los actores políticos que contenderán por la presidencia de la República, que se concentren para aumentar el salario mínimo que sigue generando desigualdad. “Mientras eso no se resuelva, la situación seguirá siendo muy crítica”, subrayó.

Además, les solicitó tomar decisiones inteligentes, no como el fracaso de la guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón “que fue un error porque ni ha disminuido el consumo ni se logrado controlar los efectos colaterales que se dieron tales como los más de 150 mil muertos, la mayoría jóvenes”.

Por lo tanto, declaró que es vital crear un marco regulatorio para las drogas, más no una legalización. “No estoy a favor del consumo pero tampoco que se consideren a los que lo hacen como criminales. No son delincuentes, sino enfermos. No deberíamos meterlos al sistema judicial, sino al de salud”, concluyó.