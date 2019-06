Ernesto Laguardia se transforma en mujer y sorprende a seguidores

Publímetro

El actor Ernesto Laguardia se caracterizó de mujer para su participación en la puesta en escena La homofobia no es cosa de hombres, en la que comparte créditos con Gabriel Soto, Arturo Peniche, Alexis Ayala y Juan Soler.

Durante los ensayos de la obra, el intérprete 59 años dijo sentirse en shock al verse como mujer, pues no se reconoce.

“No pues, la primera impresión es así como, pues un shock. ¡Ni te reconoces! pero…. me veo guapísimo”, bromeó Laguardia sobre su personaje de travesti.

A través de sus redes sociales, Ernesto compartió un video del largo proceso de maquillaje y caracterización de su personaje.

También mostró un antes y después del gran cambio.

“Before and After….. después de 3hrs quede listo para el personaje que interpreto en la obra de teatro La Homofobia no es cosa de hombres. Lo que mas me apasiona de ser actor es poder investigar y crear a un personaje. El ser actor para mi va mas allá de ser el bueno y galán de la historia. Este personaje lo hago con mucho respeto y espero que mi voz como actor sirva para generarlo. En de esta obra aparte de divertir al público realmente es generar conciencia al respeto de todo ser humano. Gracias @delarosamakeup por esta increíble caracterización. No se pierdan @lahomofobiamx #ernestolaguardia”, escribió en la publicación.

La homofobia no es cosa de hombres explora la vida de cinco hombres, víctimas de la discriminación y faltas de respeto. Estos, a través de monólogos, abordarán temas como la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, la doble vida y el maltrato. La obra se estrenará en en el Teatro Centro Coyoacán de México del 6 de julio.

