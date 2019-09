¿Eres profesionista y buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este lunes, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece 713 vacantes, de las cuales 46 son para profesionistas.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, ENFERMERA de la empresa JULIA MAGDALENA GUTIERREZ CHIAPAS

* 1 Licenciatura, DESARROLLO EMPRESARIAL de la empresa LINGUATEC

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL de la empresa LUIS VALENTE GARCIA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE MARKETING de la empresa BEAM SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DHELMEC AUTOMATION SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE DULCERÍA Y ALIMENTOS de la empresa CINÉPOLIS VELARIA MALL

* 1 Licenciatura, INGENIERO ELÉCTRICO de la empresa VAYSA ELECTROCONSTRUCCIONES

* 1 Licenciatura, ASESOR ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR GENERAL DE PRODUCCIÓN de la empresa INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR S.A. DE C.V. SANTA CLARA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO J1 de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, BECARIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA BILINGÜE de la empresa HOTEL HAMPTON INN SUITES AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, DOCENTE EN INFORMÁTICA de la empresa PATRONATO DE LA ESC. PREP. FED. POR COOPERACION LIC. BENITO JUAREZ

* 1 Licenciatura, GERENTE DE VENTAS de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Licenciatura, Formativo en Materia de Impuestos Internos de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, MAESTRA DE INGLÉS de la empresa COLEGIO STEINER

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO de la empresa IMPULSORA EFINE, S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa C3 EG SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACÉN de la empresa VEGGIE PAL

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa DISTRIBUIDORA QUIABSA

* 1 Licenciatura, INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO de la empresa GRUPO GUERRERO CONTRERAS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE INGENIERÍA DE PROYECTOS de la empresa OSCAR SANCHEZ GOMEZ

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NÓMINAS de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SERVIFAMI SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa VEGGIE PAL

* 1 Licenciatura, ING. EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS de la empresa ORDEMEX

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE RESERVACIONES de la empresa CORPORATIVO TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUDITOR NOCTURNO de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, PLANEADOR DE MATERIALES de la empresa HOWA MÉXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, DOCENTE CRIMINOLOGÍA de la empresa INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO de la empresa LUIS BERNARDO MORA MORA

* 1 Licenciatura, SUBJEFE DE PRODUCCIÓN de la empresa INDUSTRIA DE ASIENTO SUPERIOR S.A. DE C.V. SANTA CLARA

* 2 Licenciatura, DISEÑADOR MECÁNICO de la empresa DHELMEC AUTOMATION SA DE CV

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, GESTORA DE CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S A DE C V

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Licenciatura, Gerente de hotel de la empresa INMOBILIARIA JULTER

* 1 Licenciatura, OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, CONTADOR STAFF de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, GERENTE GENERAL de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COORDINADORA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES de la empresa LEBASI

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUDITOR DE CALIDAD de la empresa SICMET S.A. DE C.V.

* 2 Profesional técnico (CONALEP), ENSAMBLADOR MECÁNICO de la empresa DHELMEC AUTOMATION SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO DE MANTENIMIENTO de la empresa CSI DIVISIÓN SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR BPM de la empresa SUPLEMENTOS PARA MASCOTAS MUÑOZ MAGAÑA

* 2 T. superior universitario, AYUDANTE DE ALMACÉN de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR A DOMICILIO de la empresa INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INDUSTRIALES

* 4 T. superior universitario, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa LINGUATEC

* 1 T. superior universitario, JEFA DE PISO de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 2 T. superior universitario, EJECUTIVO DE VENTAS productos electromecánicos en vehículo de la empresa BADESA

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MUESTREO de la empresa MICROLAB INDUSTRIAL

* 1 T. superior universitario, PRACTICANTE ADMINISTRATIVO CONTABLE de la empresa MUNDO CONCRETO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO de la empresa SERBIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELECTROMECÁNICO de la empresa VEGGIE PAL

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELECTROMECÁNICO de la empresa ISS FACILITY SERVICES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, chef de la empresa HOTEL MEDRANO

* 1 T. superior universitario, ALMACENISTA de la empresa GRUPO CAPISTRANO ALIMENTARI

* 1 T. superior universitario, Soporte End User Computing de la empresa TASISOLUCIONES

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE PISO DE VENTA de la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS AFREYCO S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO de la empresa IH MEXICO

* 2 T. superior universitario, EJECUTIVO DE VENTAS productos electromecánicos en automóvil de la empresa BADESA

* 1 T. superior universitario, JEFE DE ALMACÉN de la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS AFREYCO S.A. DE C.V.

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402