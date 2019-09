¿Eres profesionista y buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este lunes, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece 804 vacantes, de las cuales 43 son para profesionistas (5.34%):

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL de la empresa LUIS VALENTE GARCIA

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO NIVEL SECUNDARIA de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES de la empresa LEBASI

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE NÓMINA de la empresa SERVICIONACIONEL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, MÉDICO GENERAL de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NÓMINAS de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SERVIFAMI SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa AUTO EXPRESS PERLA

* 1 Licenciatura, DOCENTE EN INFORMÁTICA de la empresa PATRONATO DE LA ESC. PREP. FED. POR COOPERACION LIC. BENITO JUAREZ

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMPRAS de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, CHEF COCINERO de la empresa SUPA BOWL

* 1 Licenciatura, Gerente de hotel de la empresa INMOBILIARIA JULTER

* 1 Licenciatura, DOCENTE CRIMINOLOGÍA de la empresa INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, GERENTE GENERAL de la empresa CONSTRUCTORA SAN MARCOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO de la empresa LUIS BERNARDO MORA MORA

* 1 Licenciatura, CONTADOR STAFF de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, PLANEADOR DE MATERIALES de la empresa HOWA MÉXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COORDINADORA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FISCAL DE LA TORRE SC

* 1 Licenciatura, ASESOR ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, Informático de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN CONTROL DE CALIDAD de la empresa EZ COAT S DE R L DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa C3 EG SA DE CV

* 1 Licenciatura, OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, Formativo en Materia de Impuestos Internos de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TRANSTEK

* 1 Licenciatura, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS COACHING SC

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, BECARIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE MANTENIMIENTO de la empresa SATIN EXPORT, S. DE R.L. DE C.V

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO J1 de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE VENTAS de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA

* 1 Licenciatura, DESARROLLO EMPRESARIAL de la empresa LINGUATEC

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE ATC EN ÁREA DE VENTAS de la empresa GRUPO MC ASESORES FINANCIEROS

* 1 Licenciatura, ING. EN DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS de la empresa ORDEMEX

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO de la empresa IMPULSORA EFINE, S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE DULCERÍA Y ALIMENTOS de la empresa CINÉPOLIS VELARIA MALL

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, promotor de Ventas organización de eventos de la empresa COPARMEX AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA de la empresa CAFU

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE MARKETING de la empresa BEAM SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AUDITOR DE CALIDAD de la empresa SICMET S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, Auxiliar de proyectos de la empresa NUEVA RED

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR BPM de la empresa SUPLEMENTOS PARA MASCOTAS MUÑOZ MAGAÑA

* 1 T. superior universitario, JEFA DE PISO de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, Coordinador de Neumáticos de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 T. superior universitario, MAESTRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA SECUNDARIA Y PREPARATORIA de la empresa ROBOTOOLS

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO ELECTROMECÁNICO de la empresa ISS FACILITY SERVICES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MUESTREO de la empresa MICROLAB INDUSTRIAL

* 1 T. superior universitario, ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO de la empresa IH MEXICO

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE COMPRADOR de la empresa AUTO EXPRESS PERLA

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MAURICIO VELASCO VALERO

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO de la empresa SERBIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS

* 1 T. superior universitario, ALMACENISTA de la empresa GRUPO CAPISTRANO ALIMENTARI

* 1 T. superior universitario, Soporte End User Computing de la empresa TASISOLUCIONES

* 4 T. superior universitario, MAESTRO DE INGLÉS de la empresa LINGUATEC

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR A DOMICILIO de la empresa INTEGRACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS INDUSTRIALES

* 1 T. superior universitario, TECNICO DE MANTENIMIENTO de la empresa CSI DIVISION SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, PRACTICANTE ADMINISTRATIVO CONTABLE de la empresa MUNDO CONCRETO SA DE CV

* 2 T. superior universitario, AYUDANTE DE ALMACÉN de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, Auxiliar Administrativo de la empresa NUEVA RED

