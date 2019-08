¿Eres profesionista y buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este viernes, el Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece 892 vacantes, de las cuales 49 son para profesionistas (5.49%):

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, GERENTE DE PRODUCCIÓN de la empresa DUPLASA

* 1 Licenciatura, Aux. Servicios Financieros de la empresa RAFEDHER VOLKSWAGEN

* 1 Licenciatura, EDITOR DE CONTENIDO WEB Y APP de la empresa CLUB NECAXA

* 1 Licenciatura, RESIDENTE de la empresa MATERIALES, INGENIERIA Y CONSTRUCCION

* 1 Licenciatura, Becario Contabilidad de la empresa COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS AL DETALLE DE LÁCTEOS de la empresa LALA OPERACIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACÉN de la empresa CORDPAG

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa TACHIS

* 1 Licenciatura, GERENTE COMERCIAL de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR DE PRODUCCIÓN de la empresa GALFER INDUSTRIE

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TESORERÍA de la empresa MULTISISTEMAS OKA

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE SERVICIOS HOTELEROS de la empresa HOTEL ONE SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA E URBANIZACIÓN de la empresa CONSTRUCTORA GATICA COSSIO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa AUTOPARTES WOLF

* 1 Licenciatura, VENDEDOR INICIAL de la empresa JUAN DIEGO

* 1 Licenciatura, OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR de la empresa SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE CALIDAD de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE NÓMINA de la empresa DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE PROTECCIÓN SA DE CV

* 1 Licenciatura, Aux. Ventas Digitales de la empresa RAFEDHER VOLKSWAGEN

* 1 Licenciatura, MAESTRA DE PRE ESCOLAR de la empresa COLEGIO STEINER

* 1 Licenciatura, JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la empresa CORDPAG

* 1 Licenciatura, MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, ENFERMERA LABORAL de la empresa DIRECCIÓN CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE NÓMINAS de la empresa MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES S.A.DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa GALCEN HERRAJES CON CLASE

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE OFICINA DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO de la empresa INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa VERA SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROSPECTADOR de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA HOTEL ONE SUR de la empresa HOTEL ONE SUR

* 1 Licenciatura, GESTOR DE CRÉDITO de la empresa DIRECCIÓN CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa LUIS BERNARDO MORA MORA

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE OFICINAS de la empresa PAPELERIA LA PALMA

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa SERVICIOS PROFESIONALES VERTIGO S A DE C V

* 3 Licenciatura, MÉDICO GENERAL PARA AGUASCALIENTES de la empresa FARMACIAS DEL AHORRO

* 1 Licenciatura, Auxiliar contable de la empresa GASOIL

* 1 Licenciatura, Encargada de capacitación de la empresa CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

* 1 Licenciatura, GERENTE DE TIENDA DE APERTURA de la empresa BAFAR AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, MAESTRA DE PRIMARIA de la empresa COLEGIO STEINER

* 1 Licenciatura, INGENIERO AUTOMATISTA de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa COCINAS EUROPEAS

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HILTON GARDEN INN

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA BILINGÜE de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE BANQUETES de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SUCURSAL de la empresa COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS AFREYCO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa COORDINADORA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR MECÁNICO de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, TÉCNICO ELÉCTRICO de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 T. superior universitario, Encargado de capacitación de la empresa CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

* 1 T. superior universitario, Auxiliar Administrativo de Ventas de la empresa GRUPO VIASIS

* 1 T. superior universitario, Gerente comercial de la empresa HIT

* 1 T. superior universitario, Jefe de ventas Aguascalientes de la empresa GRUPO BAJO CERO

* 1 T. superior universitario, VENTAS de la empresa MICROCART S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, CHOFER – ALMACENISTA de la empresa INTEROPA

* 10 T. superior universitario, ASESOR COMERCIAL de la empresa ECAR

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE SEGURIDAD de la empresa INDUSTRIAS DMU

* 1 T. superior universitario, Auditor de Campo de la empresa EL MAYORISTA VINOS Y LICORES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE MÉXICO

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR DE PISO DE TECNOLOGÍA de la empresa ÓMICRON

