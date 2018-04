¿Eres profesionista y buscas empleo en Aguascalientes? Checa aquí decenas de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 898 vacantes, de las cuales 78 son para profesionistas.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, OPTOMETRISTA de la empresa SALUD DIGNA

* 1 Licenciatura, Líder de Proyecto de Ingeniería de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, TECNICO METRÓLOGO de la empresa ACUMET.MEXICO

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR JURÍDICO de la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, Residente de Obra de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, AGENTE DE VIAJES de la empresa TURISMO CHIC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa TECNOPRO

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SUCURSAL de la empresa ORGANIZACIÓN SALDER DE SA DE CV

* 1 Licenciatura, auxiliar administrativo de la empresa GENERHA

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO de la empresa CRISTAL ART DESIGN SA DE CV

* 1 Licenciatura, SECRETARIA FACTURISTA de la empresa ARRO DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE MAQUINARIA PESADA de la empresa OZMAQ

* 2 Licenciatura, MEDICO GENERAL PARA AGUASCALIENTES de la empresa FARMACIAS DEL AHORRO

* 1 Licenciatura, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa ADIENT SERVICIOS

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS de la empresa DEICAM

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES de la empresa MI METAL PROCESSING MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVA de la empresa ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS JR de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, RESPONSABLE DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE de la empresa CONTACTO AGUASCLIENTES

* 1 Licenciatura, Diseñador Grafico de la empresa WORLD EMBLEM

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE de la empresa CAME CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO

* 1 Licenciatura, MEDICO de la empresa SICAST SC

* 1 Licenciatura, Ingeniero Electrónico de la empresa AUTOMATIZACION MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION

* 1 Licenciatura, PROMOTOR CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa CAME CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS INGENIERO CIVIL de la empresa AVAC COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, JEFE DE MERCADOTECNIA de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES RESUELVE SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN DISEÑO MECANICO de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES RESUELVE SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES de la empresa RECICLAYSER

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE CONCRETOS de la empresa CONCRETEC CONCRETOS SA DE CV

* 5 Licenciatura, AUXILIAR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION de la empresa COMIDA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS de la empresa FUTBOL DE ENERGIA

* 1 Licenciatura, INGENIERO CIVIL EN ÁREA DE COMPRAS de la empresa AVAC COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, JEFE DE TRAFICO de la empresa PERLA

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA BILINGUE de la empresa PROSEGUR CONSULTORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, LIC. EN OPTOMETRÍA de la empresa OPTICA SANTA FE

* 1 Licenciatura, MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA RECIEN EGRESADO de la empresa BACHOCO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ingeniero en seguridad e higiene de la empresa NORVEL

* 15 Licenciatura, Validador Jurídico de la empresa EXPERTOS EN EL MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA PROFESIONISTAS S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, encargado/a de compras de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, BECARIO DE PROYECTOS de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE CONTROL de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE BANQUETES Y EVENTOS SOCIALES de la empresa HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA ROLFE

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE FILTRACIÓN de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA

* 1 Licenciatura, STAFF DE MANUFACTURA de la empresa SISTEMA DE ARNESES KYS PLANTA SANTA CLARA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTABILIDAD de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, Jefe de Piso de la empresa RESTAURANTE SEPIA

* 1 Licenciatura, GERENTE GENERAL de la empresa MARGARITA MARÍA REYES BERLIE

* 1 Licenciatura, JEFA DE SERVICIO, EDUCADORA de la empresa AIDA ANGELICA VALDEZ COVARRUBIAS

* 1 Licenciatura, Reclutador de Campo de la empresa LYON RECRUTEUR A PERSONNEL

* 1 Licenciatura, MERCADÓLOGO de la empresa MARMOGRAN AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, Auxiliar contable de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, RESIDENTE de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE

* 1 Licenciatura, ADMINISTRACION de la empresa SMART CLEANER

* 3 Profesional técnico (CONALEP), Enfermeras de la empresa CLINICA GUADALUPE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), JEFE DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN CNC de la empresa ACUMET.MEXICO

* 1 Profesional técnico (CONALEP), OPERARIO DE MANTENIMIENTO de la empresa SANBORNS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CHOFER CON LICENCIA FEDERAL PARA EMPRESA FUNDIDORA de la empresa ALULIQ

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Técnico en Mantenimiento de Naves Industriales de la empresa LYON RECRUTEUR A PERSONNEL

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE ALMACENES Y EMBARQUES de la empresa SUBPRODUCTOS ANIMALES DE MEXICO

* 1 T. superior universitario, Supervisora de confeccion de la empresa SAN DIEGO TEXTIL DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, Auxiliar de Oficina de la empresa HOGAR LIMPIO

* 1 T. superior universitario, EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 3 T. superior universitario, EJECUTIVO DE CUENTAS POR COBRAR de la empresa QAS MEXICO

* 1 T. superior universitario, ENCARGADA DE REDES SOCIALES de la empresa SECAPSA

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL de la empresa ROCIO BARCENAS MARTINEZ

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN CMM de la empresa EATON INDUSTRIES SRL DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN PLC de la empresa EATON INDUSTRIES SRL DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA

* 1 T. superior universitario, CONTADOR de la empresa DEICAM

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN CNC de la empresa EATON INDUSTRIES SRL DE CV

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, TERAPEUTA FISICA de la empresa BASILIA MARISOL RIVERA ARELLANES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROLIM INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, ELÉCTRICO INDUSTRIAL de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO de la empresa MONTE REAL

