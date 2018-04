¿Eres profesionista y buscas empleo en Ags? Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo tiene 798 vacantes, de las cuales 66 son para profesionistas.

Estas son las vacantes más destacadas:

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SUCURSAL de la empresa ORGANIZACIÓN SALDER DE SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AGENTE DE VIAJES de la empresa TURISMO CHIC

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS de la empresa DEICAM

* 1 Licenciatura, STAFF de la empresa UNIPRES MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR JURÍDICO de la empresa SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, AUDITOR NOCTURNO de la empresa HOTEL FAIRFIELD INN AND SUITES AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 Licenciatura, ASESOR DE RECLUTAMIENTO de la empresa OPERADORA CIRCULO CCK, SA DE CV

* 1 Licenciatura, TECNICO METRÓLOGO de la empresa ACUMET.MEXICO

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE de la empresa CAME CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO

* 1 Licenciatura, Encargado de Mercadotecnia y Diseño grafico de la empresa corpdisplay

* 1 Licenciatura, JEFE DE COSTOS de la empresa DILUSA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa TECNOPRO

* 1 Licenciatura, OPTOMETRISTA de la empresa SALUD DIGNA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS INGENIERO CIVIL de la empresa AVAC COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, GERENTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVA de la empresa ANUNCIOS PREMIUM ESPECTACULARES SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS JR de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, RESPONSABLE DE CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE de la empresa CONTACTO AGUASCLIENTES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES de la empresa RECICLAYSER

* 1 Licenciatura, STAFF DE COMPRAS de la empresa MOLITEC

* 1 Licenciatura, SERVICIO A CLIENTES de la empresa RECICLAYSER

* 1 Licenciatura, JEFE DE MERCADOTECNIA de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES RESUELVE SA DE CV

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN DISEÑO MECANICO de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES RESUELVE SA DE CV

* 1 Licenciatura, Especialista en Costos de la empresa NISSAN

* 1 Licenciatura, Residente de Obra de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROMOTOR CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa CAME CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO

* 1 Licenciatura, JEFE DE TRAFICO de la empresa PERLA

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE CONCRETOS de la empresa CONCRETEC CONCRETOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa ARROWHEAD INDUSTRIES MEXICO

* 1 Licenciatura, Vendedor industrial de la empresa MAQUITALIA SA DE CV

* 1 Licenciatura, Diseñador Grafico de la empresa WORLD EMBLEM

* 1 Licenciatura, STAFF DE MANUFACTURA de la empresa SISTEMA DE ARNESES KYS PLANTA SANTA CLARA

* 1 Licenciatura, GERENTE DE CONTABILIDAD de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 Licenciatura, RESIDENTE de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE CONTROL de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, BECARIO DE PROYECTOS de la empresa CREATIVE SOLUCIONES EN INGENIERÍA

* 1 Licenciatura, ingeniero en seguridad e higiene de la empresa NORVEL

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE MAQUINARIA PESADA de la empresa OZMAQ

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA BILINGUE de la empresa PROSEGUR CONSULTORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA ROLFE

* 1 Licenciatura, Líder de Proyecto de Ingeniería de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, Reclutador de Campo de la empresa LYON RECRUTEUR A PERSONNEL

* 1 Licenciatura, ADMINISTRACION de la empresa SMART CLEANER

* 1 Licenciatura, MERCADÓLOGO de la empresa MARMOGRAN AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, Jefe de Piso de la empresa RESTAURANTE SEPIA

* 15 Licenciatura, Validador Jurídico de la empresa EXPERTOS EN EL MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA PROFESIONISTAS S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, GERENTE GENERAL de la empresa MARGARITA MARÍA REYES BERLIE

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Técnico en Mantenimiento de Naves Industriales de la empresa LYON RECRUTEUR A PERSONNEL

* 1 Profesional técnico (CONALEP), CHOFER CON LICENCIA FEDERAL PARA EMPRESA FUNDIDORA de la empresa ALULIQ

* 2 Profesional técnico (CONALEP), OPERADOR DE MANTENIMIENTO de la empresa HOTEL FIESTA INN

* 2 Profesional técnico (CONALEP), Capturista de datos de la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD

* 1 Profesional técnico (CONALEP), OPERARIO DE MANTENIMIENTO de la empresa SANBORNS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), AGENTE DE VENTAS de la empresa INSTITUTO GASTRONOMICO DE AGUASCALIENTES

* 1 Profesional técnico (CONALEP), JEFE DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN CNC de la empresa ACUMET.MEXICO

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN CNC de la empresa EATON INDUSTRIES SRL DE CV

* 1 T. superior universitario, COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la empresa BISON

* 1 T. superior universitario, ELÉCTRICO INDUSTRIAL de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 T. superior universitario, TERAPEUTA FISICA de la empresa BASILIA MARISOL RIVERA ARELLANES

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa PROLIM INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, Supervisor de Produccion de la empresa GRUPO HCGM SA DE CV

* 1 T. superior universitario, EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES de la empresa TECNOMEC AGRICOLA

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE ALMACENES Y EMBARQUES de la empresa SUBPRODUCTOS ANIMALES DE MEXICO

* 1 T. superior universitario, CONTADOR de la empresa DEICAM

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN PLC de la empresa EATON INDUSTRIES SRL DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN CMM de la empresa EATON INDUSTRIES SRL DE CV

* 1 T. superior universitario, ENCARGADA DE REDES SOCIALES de la empresa SECAPSA

* 1 T. superior universitario, INSPECTOR DE CALIDAD de la empresa ALULIQ

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO GENERAL de la empresa ROCIO BARCENAS MARTINEZ

* 1 T. superior universitario, LIDER DE PRODUCCION de la empresa GUTENGRAF

* 1 T. superior universitario, Líder de Producción de la empresa GRUPO HCGM SA DE CV

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402