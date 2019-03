Eres profesionista y buscas empleo en Ags. Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 685 vacantes, de las cuales 75 son para profesionistas (10.94%)

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, ING. CIVIL O ARQUITECTO de la empresa CONSTRUCTORA GATICA COSSIO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, JEFE DE ÁREA DE CALIDAD de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUESADA

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR de la empresa WW LOGISTICS S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUP DE CALIDAD de la empresa FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO

* 1 Licenciatura, ESPECIALISTA EN VENTAS DE CAMPO de la empresa LOWES COMPANIES S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, JEFA DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA de la empresa SIAPSA

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMERCIAL de la empresa MGM NUTRICION ANIMAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE TURNO de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES de la empresa TURISTICA SUREÑA SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE PRODUCCION de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE BANQUETES Y EVENTOS SOCIALES de la empresa HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV

* 2 Licenciatura, poligrafista certificado de la empresa CRBRO

* 1 Licenciatura, AUDITOR INTERNO de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MORITA RED COMBUSTIBLES

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa MODA SHOES

* 1 Licenciatura, OPTOMETRISTA de la empresa ÓPTICA EMPRESARIAL

* 1 Licenciatura, Chef tecnico repostero de la empresa MATERIAS PRIMAS LA CONCEPCION SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE DISEÑO INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS DE HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ de la empresa ARGSAN SOLUCIONES INDUSTRIALES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE COMPRAS de la empresa MGM NUTRICION ANIMAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, Ingeniero Área de Pintura de la empresa MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV

* 1 Licenciatura, Ingeniero de Anodizado de la empresa MINTH MEXICO COATINGS SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR PUBLICO de la empresa EDEN LOS SABINOS

* 1 Licenciatura, Auxiliar de Ingeniería Civil de la empresa EDEN LOS SABINOS

* 1 Licenciatura, GERENTE DE MANTENIMIENTO de la empresa VEGGIE PAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, STAFF DE COMPRAS de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, Representante Médico de la empresa OSMO MEXICO SC

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE VENTAS de la empresa COMPARTAMOS BANCO AGS

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE DIRECCIÓN de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR WEB de la empresa FRIO EXPRESS S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa RESTAURANT EL CAMPIRANO SUR

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa RESTAURANT EL CAMPIRANO SUR

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa DISEÑOS AVANTE

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE DIRECCION de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE DIRECCION de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, CHEF de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE OFICINAS de la empresa PAPELERIA LA PALMA

* 1 Licenciatura, VENDEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION de la empresa MATERIALES EL PITAYO

* 1 Licenciatura, Supervisor de Operaciones Bilingue de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CALIDAD de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, CONTADOR DE EMPRESA de la empresa DEFAST DEFENSA Y ASESORIA TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, Coordinador de Cuenta por pagar de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 2 Licenciatura, Supervisor de Mantenimiento industrial de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, Analista de Nominas de la empresa CLUB NECAXA

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR.NET de la empresa HIT

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR.NET de la empresa HIT

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CONTABILIDAD de la empresa RED RING

* 1 Licenciatura, COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES de la empresa CENTRO DE IDIOMAS ITA

* 1 Licenciatura, Contralor de la empresa HOTELES CAMINO REAL

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL de la empresa CONSTRUCTORA QUETZAL SA DE CV

* 1 Licenciatura, Jefatura Compliance Aduanero de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, VENTAS de la empresa UNIVERSITODO S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE VENTAS de la empresa ARRO DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD de la empresa JAYCOM S A DE C V

* 1 Licenciatura, GERENTE DE GABINETE RADIOLÓGICO Y LABORATORIO de la empresa MISIÓN SANTUARIO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DE MUESTREO Y MEDICIÓN VOLUMÉTRICA de la empresa RUNA CALIDAD CERTIFICADA

* 1 Licenciatura, Supervisor de Mantenimiento de la empresa CONSTRUCCIONES JJ SA DE CV

* 2 Licenciatura, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL ONE SUR

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa CENTRO COLIBRI

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa SMART CLEANER

* 1 Licenciatura, COSMETOLOGA de la empresa RENOVA MED SPA BODY CENTER

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Supervisor de obra electromecánica de la empresa INSEMAG

* 1 Licenciatura, AUXILIAR JURÍDICO de la empresa Multisistemas de Seguridad Privada de Aguascalientes S.A de C.V

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS SC

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUCURSAL de la empresa GET GENERANDO ENLACES TERRESTRES DEL CENTRO

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE TIENDA DE AUTOSERVICIO de la empresa WALDOS DOLAR MART MADERO

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO NOCTURNO de la empresa PAGINA 24

* 1 Licenciatura, Contador Publico de la empresa DEFAST DEFENSA Y ASESORIA TRIBUTARIA

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO WEB de la empresa SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE AGS

* 3 Profesional técnico (CONALEP), VENDEDOR DE PISO de la empresa SANBORNS

* 1 Profesional técnico (CONALEP), SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE de la empresa AMI DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, RESPONSABLE OPERATIVO de la empresa MATERIALES EL PITAYO

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, Coordinador de Logistica de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR COMISIONISTA de la empresa MATERIALES EL PITAYO

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAE de la empresa GRUPO ACSER

* 1 T. superior universitario, ASESOR COMERCIAL de la empresa PROMOTEXTIL

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR de la empresa ROCIO BARCENAS MARTINEZ

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE INFORMÁTICA de la empresa KOMPETENZ EMPRESAS SA DE CV

* 1 T. superior universitario, Auxiliar de Compras de la empresa UNIXEL DIVISION INDUSTRIAL SA DE CV

* 1 T. superior universitario, JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa MGM NUTRICION ANIMAL SA DE CV

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402