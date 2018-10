¿Eres profesionista y buscas empleo en Ags? Checa estas ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 912 vacantes, de las cuales 79 son para profesionistas (8.66%).

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE COMPRAS de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADORA GENERAL ADMINISTRATIVA de la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUESADA

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE OPERACIONES de la empresa CORPORATIVO SUTRA

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR de la empresa GRUPO CAPITAL HUMANO DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS de la empresa CASTILLA PINTURAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS de la empresa BACHOCO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, PROMOTOR DE ALIANZAS Y DONATIVOS de la empresa Lazos

* 1 Licenciatura, OPERADOR DE REDES SOCIALES de la empresa ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS JR de la empresa TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE NÓMINAS de la empresa TAX TRADE

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE TESORERÍA de la empresa KOMPETENZ EMPRESAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, VENDEDOR ASESOR DE PRODUCTOS PECUARIOS de la empresa PROTENOVO

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa GAS EXPRESS NIETO AGS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES de la empresa MI METAL PROCESSING MEXICANA SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR de la empresa MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA DE AGUASCALIENTES S.A.DE C.V.

* 1 Licenciatura, VENDEDOR TECNICO de la empresa TAE GLOBAL

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS INGENIERO CIVIL de la empresa AVAC COSNTRUCCIONES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE COMBUSTIBLE de la empresa TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, VENTAS DE PRODUCTOS DE MADERA de la empresa DISEÑO LOCAL

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SISTEMAS de la empresa FORESIGHT MEXICO CO. LTD S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa BORDADOS DC SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE COMPRAS de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, PROGRAMADOR DE RUTAS de la empresa BACHOCO AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OBRA de la empresa LLAVE EN MANO DESARROLLA SA DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE OPERACIONES de la empresa GAS EXPRESS NIETO AGS SA DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE URBANIZACIÓN de la empresa COMEBI SAN GERARDO

* 1 Licenciatura, Maestra de Inglés para Preescolar de la empresa CAMBRIDGE KIDS

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE ALMACÉN de la empresa PAPELERIA LA PALMA

* 1 Licenciatura, CHEF de la empresa GRUPO BAJIO

* 1 Licenciatura, MÉDICO DE PLANTA de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, Recepcionista de la empresa HOTEL ONE SUR

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR DE PERSONAL de la empresa WALDOS DOLAR MART MADERO

* 1 Licenciatura, coordinador de control escolar de la empresa UNIVERSIDAD DE DURANGO CAMPUS AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACÉN de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, REPRESENTANTE COMERCIAL de la empresa CREATIVE ENGINEERING

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa PANADERÍA EL HORNO

* 1 Licenciatura, REPRESENTANTE DE VENTAS ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS de la empresa GRUPO FARMACEUTICO EMMA SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE CALIDAD de la empresa GAS NATURAL MEXICO

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA JOMAQ

* 1 Licenciatura, Lider De Planeación de la empresa GUTENGRAF

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE ADMINISTRATIVO de la empresa COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 2 Licenciatura, Supervisor de Seguridad y Salud en obra de la empresa CONSTRUCCIONES JJ SA DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE CRÉDITO HIPOTECARIO de la empresa SOLUCIONES EN CRÉDITO HIPOTECARIO GARANTIZADO SA DE CV

* 1 Licenciatura, Gestor Administrativo de la empresa PLASTICOS Y DERIVADOS LEAF

* 1 Licenciatura, AUDITOR DE CLIENTES de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE COMERCIO INTERNACIONAL BILINGUE de la empresa DISEÑOS AVANTE

* 1 Licenciatura, TOPOGRAFO de la empresa CONSTRUCTORA JOMAQ

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, JEFE DE SAC de la empresa EMBOTELLADORA POTOSI S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa BRIAN GARCIA NAVARRO

* 1 Licenciatura, SUBJEFE DE SUCURSAL de la empresa GRUPO DESARROLLADOR 3000

* 1 Licenciatura, INGENIERO METALURGICO de la empresa CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ SA DE CV

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa LUJAN HEINZE Y ASOCIADOS. AC.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE TALLER DIESEL de la empresa DECASA COMERCIALIZADORA

* 1 Licenciatura, ASESOR PROFESIONAL DE VENTAS de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ASISTENTE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS de la empresa SPORTIKA FITNESS CLUB

* 1 Licenciatura, Arquitecta para el área de Diseño y Desarrollo de Proyectos de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, DOCENTE DE INGLÉS NIVEL SECUNDARIA de la empresa PROFETECA

* 1 Licenciatura, STAFF DE FACTURACION de la empresa JESSICA DANAI VILCHIS VAZQUEZ

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa SANIPLUS

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS PARA ZONA SUR de la empresa HIGWAY SOLUTIONS

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE LOGISTICA de la empresa JESSICA DANAI VILCHIS VAZQUEZ

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa OPERADORA REGIAS DEL CENTRO SAPI DE CV.

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE PRODUCCIÓN de la empresa VOLTEOS MEXICO S A DE C V

* 1 Licenciatura, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa TEXTICEN SA DE CV

* 1 Licenciatura, ING. EN PROGRAMACIÓN CNC de la empresa HEIDENHAIN CORPORATION

* 1 Licenciatura, MEDICO GENERAL de la empresa ARMSTRONG ALTA SEGURIDAD PRIVADA DE MEXICO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE EDIFICACION de la empresa COMEBI SAN GERARDO

* 1 Licenciatura, MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA de la empresa FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, AUDITOR AL PROCESO DE VENTAS de la empresa GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES Y ZACATECAS SA DE CV

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE ESTADÍSTICA Y REPORTES de la empresa RED RING

* 1 Licenciatura, ANALISTA DE TESORERÍA de la empresa RED RING

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE CALIDAD de la empresa RED RING

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Auxiliar Administrativo de la empresa REDISA AMBIENTAL SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa AMERICAN STANDARD

* 4 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO DE OPERACION EN MAQUINA DE EXTRUSION de la empresa PLASMAC

* 1 T. superior universitario, LIDER DE PRODUCCION de la empresa GUTENGRAF

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE EMBARQUES de la empresa VEGGIE PAL SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa CMA AUTOMOTIVE

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa AUTOLAVADO AKUA SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMNISTRATIVO de la empresa CAFÉ TIKAL

* 1 T. superior universitario, Vendedor de la empresa DAMILTEX SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ASESOR TÉCNICO DE VENTAS DE LUBRICANTES de la empresa LUBIMPA

* 1 T. superior universitario, Auxiliar Administrativo de la empresa COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS

* 1 T. superior universitario, Recepcionista Turno Vespertino de la empresa BIODIAGNOSTICA LABORATORIOS CLINICOS

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE CALIDAD de la empresa FUNDY AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DIBUJANTE INDUSTRIAL de la empresa TEC ENGINEERING DE MÉXICO

* 1 T. superior universitario, SUPERVISOR DE MONITOREO DE TRANSPORTE de la empresa PERLA

* 1 T. superior universitario, QUIMICO PRACTICANTE de la empresa SNF SERVICIOS DE LIMPIEZA

* 1 T. superior universitario, VENDEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 2 T. superior universitario, TECNICO EN MANTENIMIENTO de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AGENTE VENTAS de la empresa PROTEGGA

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de la empresa SHOSHIBA MEXICANA

* 1 T. superior universitario, ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la empresa PROTENOVO

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa SERVICIOS OPERATIVOS DEL DISCO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO DE CALIDAD de la empresa MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa CONSULTORIA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES

* 1 T. superior universitario, TÉCNICO INSTALADOR DE ALARMAS Y REDES de la empresa GEOVANI EDUARDO PEREZ PEREZ

