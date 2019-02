¿Eres profesionista y buscas empleo? Checa aquí decenas de ofertas en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional del Empleo tiene 422 vacantes, de las cuales 44 son para profesionistas (10.42%)

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, BECARIO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 1 Licenciatura, Supervisor de Mantenimiento de la empresa CONSTRUCCIONES JJ SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO NOCTURNO de la empresa PAGINA 24

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE TIENDA DE AUTOSERVICIO de la empresa WALDOS DOLAR MART MADERO

* 1 Licenciatura, SOPORTE Y DESARROLLO DE SISTEMAS de la empresa SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE AGS

* 1 Licenciatura, JEFE DE ALMACÉN de la empresa SUJETSA SA DE CV

* 1 Licenciatura, CONTADOR GENERAL de la empresa CENTRO COLIBRI

* 1 Licenciatura, RECEPCIONISTA MATUTINO de la empresa SERVICIOS TURÍSTICOS YES S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS de la empresa MODA SHOES

* 1 Licenciatura, encargado de Marketing Digital de la empresa NUEVA RED

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE TURNO de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 3 Licenciatura, ASESOR PUBLICITARIO de la empresa SIM MX TV ENTERTAINMENT

* 1 Licenciatura, STAFF DE COMPRAS de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, RECLUTADOR DE CAMPO de la empresa SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MUÑING, SC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR DE JEFATURA EN CONSTRUCCION de la empresa RED4 COMERCIALIZADORA S.A

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE PRODUCCION de la empresa ARH VARGAS MARTINEZ SC

* 1 Licenciatura, AUXILIAR CONTABLE de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa SMART CLEANER

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE CONTABILIDAD de la empresa RED RING

* 1 Licenciatura, Coordinador de Cuenta por pagar de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 Licenciatura, Coordinador de contabilidad de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR INDUSTRIAL de la empresa SISTEMAS DE EXHIBICIÓN DE NORTEAMERICA SA DE CV

* 2 Licenciatura, Supervisor de Mantenimiento industrial de la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V.

* 1 Licenciatura, ENCARGADA DE CRÉDITO Y COBRANZA de la empresa HERRAMIENTAS HECORT

* 1 Licenciatura, TÉCNICO DE MUESTREO de la empresa RUNA CALIDAD CERTIFICADA

* 1 Licenciatura, VENTAS de la empresa UNIVERSITODO S.A DE C.V

* 1 Licenciatura, JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD de la empresa JAYCOM S A DE C V

* 1 Licenciatura, Jefatura Compliance Aduanero de la empresa CLINIMEX INDUSTRIAL

* 1 Licenciatura, ASISTENTE DE VENTAS de la empresa ARRO DE MEXICO SA DE CV

* 1 Licenciatura, DISEÑADOR GRÁFICO WEB de la empresa SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE AGS

* 1 Licenciatura, Analista de Nominas de la empresa CLUB NECAXA

* 1 Licenciatura, Supervisor de obra electromecánica de la empresa INSEMAG

* 2 Licenciatura, SUPERVISOR DE CAMPO de la empresa AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL MOVIMIENTO ESTRUCTURAL

* 1 Licenciatura, AUXILIAR JURÍDICO de la empresa Multisistemas de Seguridad Privada de Aguascalientes S.A de C.V

* 1 Licenciatura, ASESOR DE VENTAS de la empresa UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS SC

* 1 Licenciatura, SUP DE CALIDAD de la empresa FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO

* 1 Licenciatura, JEFA DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA de la empresa SIAPSA

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR.NET de la empresa HIT

* 1 Licenciatura, DESARROLLADOR.NET de la empresa HIT

* 1 Licenciatura, Representante Médico de la empresa OSMO MEXICO SC

* 3 T. superior universitario, RECEPCIONISTA de la empresa HOTEL MEDRANO

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR de la empresa ROCIO BARCENAS MARTINEZ

* 1 T. superior universitario, ASESOR COMERCIAL de la empresa PROMOTEXTIL

* 1 T. superior universitario, Capturista y auxiliar administrativo de la empresa GRUPO MC

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAE de la empresa GRUPO ACSER

* 1 T. superior universitario, JEFE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa MGM NUTRICION ANIMAL SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ASESOR COMERCIAL de la empresa CORPORATIVO ADMINTEK

* 1 T. superior universitario, GUARDIA DE SEGURIDAD de la empresa TEAM BUSINESS MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes #3214 Fracc. Prados del Sur

20280 Aguascalientes