Entregó el MuniAgs nuevo equipamiento para elementos de Justicia Municipal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A fin de establecer mejores condiciones en materia de procuración de justicia y seguridad, y reforzar las áreas operativas, la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó una unidad de traslado y uniformes a elementos Custodios de la Dirección de Justicia Municipal. En este marco, revalidó el compromiso de seguir trabajando en coordinación con los distintos órdenes de gobierno en pro de una ciudad en la que impere la tranquilidad y se garantice un sistema de justicia pronta y expedita.

Durante su intervención en el evento efectuado en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y luego de reiterar la disposición del gobierno que encabeza al Fiscal General del Estado, René Urrutia de la Vega, la Alcaldesa reconoció que el recurso más importante con el que cuenta la Capital y las corporaciones son sus elementos, por lo que enfatizó, que es necesario dotarles de las herramientas necesarias, no sólo materiales, sino humanas, con la finalidad de que logren un óptimo desempeño al momento de brindar protección a los ciudadanos.

“La sociedad que vigila, que previene y denuncia, es un importante eslabón en la construcción de un Aguascalientes más tranquilo, así pues, los elementos son parte fundamental, el mejoramiento de la corporación se logrará trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado y los distintos órdenes de gobierno, únicamente de esta manera lograremos una mejor impartición de justicia, los invito a seguir redoblando esfuerzos para tener un mejor Aguascalientes, cuentan con una compañera que entrega todo su esfuerzo y todo su amor para que el corazón de México salga adelante”.

Destacó que muestra de la voluntad de ejercer una labor integral, es la entrega de uniformes completos a 52 Custodios, y la unidad se caracteriza por ser una camioneta tipo van, que permitirá dar mayor protección al trasladar a personas lesionadas, extraviadas, menores de edad o adultos mayores que así lo requieran. Cabe hacer mención que este equipamiento representa una inversión cercana a los 150 mil pesos.

“En materia de seguridad pública, si no es parte de la solución, es parte del problema, el mejoramiento de los recursos humanos y materiales no logrará su cometido si no se trabaja con la sociedad y la Fiscalía para garantizar que los delincuentes paguen por el daño cometido a la sociedad”.

El secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno, Leonardo Montañez Castro, reconoció el esfuerzo con el que los Custodios realizan su trabajo, que durante la presente Administración se ha distinguido por la innovación y mejores prácticas guiadas por el respeto a los derechos humanos y la honestidad, situación que está sentando las bases de un Aguascalientes más seguro, al ser el Municipio el primer contacto con la sociedad.

En este sentido, informó que el vínculo con la Fiscalía General del Estado y el trabajo coordinado genera una mejora en la procuración de justicia, muestra de ello es la implementación de una agencia del Ministerio Público en la Dirección de Justicia Municipal, que permite agilizar los trámites de las denuncias presentadas, logrando así, un sistema más eficaz en dicha materia.

“Agradecemos también al Congreso del Estado por actualizar el marco normativo que nos permita que cada uno de los ciudadanos tenga una justicia más pronta y expedita. Esta Administración está comprometida con entregar mejores cuentas, que seamos agentes generadores de cambio y no simples espectadores ante los retos del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. No perdamos la oportunidad de aprovechar los beneficios de este nuevo sistema y traducirle a la ciudadanía cuáles son esos beneficios”.

El regidor Manuel Alejandro Monreal Dávila, puntualizó en el objetivo primordial de brindar las herramientas para que estos servidores públicos eficienten su labor y ofrezcan a la ciudadanía mejores resultados en un tema tan importante como es la seguridad, en donde para alcanzarla son fundamentales las tareas de participación ciudadana, prevención del delito, procuración de justicia y reinserción.

Al finalizar el acto se realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la Dirección de Justicia Municipal, en el que también participaron, la diputada Elsa Amabel Landín Olivares, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local; Carlos Ernesto España Martínez, director de Justicia Municipal; así como Juan Pablo Gómez Diosdado, director de Estado Mayor.