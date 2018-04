Entregan premio a ganadores del Encuentro Nacional de Arte Joven

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador Martín Orozco Sandoval, encabezó la premiación e inauguración del 38° Encuentro Nacional de Arte Joven, uno de los certámenes artísticos más destacados en el ámbito nacional que tiene lugar dentro de las festividades que integran el programa de la Feria Nacional de San Marcos, con lo que el estado se ha consolidado como baluarte de las expresiones artísticas y la cultura.

Orozco Sandoval felicitó a los ganadores en las diferentes técnicas y disciplinas artísticas de esta edición, en la que resultaron galardonados Ángela Leyva Gómez, autora de la pieza Bilis Negra (políptico), en la disciplina de pintura; Adrián Regnier Chávez, por su video Cardinal Inaccesible; Hiram Constantino Huerta Flores por la obra No todo fuego es incendio en técnica de dibujo; y Enrique Guadarrama Solís por el grabado Páginas perdidas: Penélope I, así como a los artistas que recibieron menciones honoríficas.

“El arte y la cultura son elementos fundamentales en la reconstrucción del tejido social, porque son indispensables para el desarrollo personal, ya que el arte es creación, sensibiliza, nos hace más humanos, fomenta la empatía, construye cultura y una sociedad más justa, en armonía. En el marco del 190° aniversario de la Feria Nacional de San Marcos, esta celebración está más viva que nunca”, indicó el mandatario estatal.

José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, se dijo honrado de que la tierra de los hermanos Revueltas, de Dolores del Río, de Ricardo Castro, esté presente como estado invitado en la edición 190 de la Feria Nacional de San Marcos, pues refuerza los lazos de amistad a través de la cultura e identidad de estos dos pueblos.

Claudia Santa Ana Zaldívar, directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes, mencionó que este certamen ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en un sólido referente de las nuevas propuestas plásticas y visuales de los artistas jóvenes de todo el país, como uno foro destacado en el que todas las voces que lo deseen, encuentran eco para hacer escuchar sus propuestas y mensajes.

A cada uno de los ganadores del premio de adquisición, se les otorgará un estímulo por la cantidad de 100 mil pesos y las obras pasarán a formar parte del acervo del Museo de Arte Contemporáneo No. 8 de Aguascalientes.

Recibió mención honorífica especial Manuel Rodríguez Gil, por su pintura titulada Lo demás es silencio, y menciones honoríficas para Jonathan Hernández Trujillo por la fotografía titulada The room I y II; Alfredo Medina Tiscareño por su pintura titulada Only on life; Rodrigo Mijail Gala Morales por su Estructura adyacente; Emmanuel Rodríguez Mazon, por su dibujo Lichtflïsse XV (flujos lumínicos XV); y para Francisco Miguel Pérez Chan, por su pieza de cerámica titulada Chrysallis Oro.