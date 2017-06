Entrega Tere Jiménez 600 financiamientos para mujeres emprendedoras del MuniAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un hecho sin precedente, con la entrega de más de 600 financiamientos del programa “Crédito a la Palabra de la Mujer”, la alcaldesa de la capital, Tere Jiménez, impulsa la competitividad y el desarrollo empresarial. El programa ofrecerá mejores oportunidades para las mujeres, nuevas fuentes de empleo y derrama económica para la entidad.

Luego de la entrega simbólica de cheques, que van entre los mil y 10 mil pesos y que en total representan un monto por 5 millones 300 mil pesos de fondos directos municipales, la alcaldesa se mostró contenta al ver los resultados positivos que se generan a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal para diversos sectores, desde jóvenes, personas de la tercera edad o con discapacidad, hasta industriales.

“Les quiero decir que salgan adelante —mencionó—, sé que hay muchas madres solteras aquí en Aguascalientes. Uno de cada cinco hogares es liderado por las mujeres y nos han demostrado que sí pueden salir adelante: confiamos en ustedes y cuenten con nuestro apoyo”.

Externó su confianza en que los negocios que inicien o hagan crecer las beneficiarias (como venta de ropa, alimentos, bisutería, belleza, entre otros) triunfarán gracias a su esfuerzo y dedicación, permitiéndoles ser más independientes económicamente y alcanzar para ellas y sus familias un mejor nivel de vida.

El secretario de Economía Social y Turismo Municipal, Luis Obregón Pasillas, expuso que desde el inicio de la actual administración, a través del Centro MIPyME se han canalizado créditos conjuntos con Nacional Financiera (NAFIN) que superan a la fecha los 10 millones de pesos.

Recalcó que, en apego a ser un gobierno facilitador y sensible a las necesidades de la sociedad, en este modelo de financiamiento no se cobran tasas de interés y no se piden avales ni garantías hipotecarias.

La presidenta de Mujeres Empresarias Mexicanas A. C. (MEMAC), Ana Susana López de la Parra, destacó la iniciativa de impulsar al sector empresarial mediante modelos visionarios como la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal (que antes era una Dirección de menor rango) y la creación del Centro MIPyME, brindando además de financiamientos, las asesorías necesarias para un mejor desempeño de la actividad comercial y crecimiento del estado.

Correspondió a la señora María Delgadillo Medina, beneficiaria de este esquema y viuda del “Payaso Vagabundo”, José Justo Aguilar, reconocer el compromiso de la alcaldesa de la capital hacia el sector femenino, pues gracias a estas acciones tendrán mayores ingresos para sacar a sus familias adelante. Para ella, representa una nueva oportunidad de crecimiento personal al emprender su propio negocio.

Acompañaron además a la alcaldesa en este evento efectuado en el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, los diputados locales Gustavo Báez Leos, Francisco Martínez Delgado y María del Carmen Mayela Macías Alvarado; Gustavo Granados Corzo, Delegado Federal de la Secretaría de Economía en Aguascalientes; la regidora Karla Cassio Madrazo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales del H. Ayuntamiento; Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; así como integrantes del Cabildo, funcionarios, titulares de Cámaras Empresariales y medios de comunicación.