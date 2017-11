Entrega Meade al PRI carta de intención para precandidatura presidencial

Excelsior

CDMX.- El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña entregó a la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) una carta donde manifiesta su intención de participar en el proceso interno de selección del candidato presidencial por esta fuerza política.

Fue en punto de las 20:51 horas cuando Meade Kuribreña hizo su solicitud formal para aspirar a la precandidatura.

En el acto, efectuado en el auditorio “Heriberto Jara” de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el exsecretario de Hacienda agradeció el respaldo a los dirigentes de los tres sectores y de las cuatro organizaciones políticas, con quienes se comprometió a no defraudarlos.

Sostuvo que el partido tricolor es la mejor alternativa y externó su compromiso de trabajar con rumbo cierto y con experiencia, buscando el diálogo y no la confrontación, así como buscando coinciencias, con propuestas y no con viejas recetas que no han funcionado, pues sólo la unidad hará de México una gran potencia y con ello ganarán las elecciones de 2018.

La mañana de este lunes, el exfuncionario federal anunció su nuevo proyecto político, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer que aceptaba su renuncia como titular de la SHCP.

Me despido de esta secretaría con el orgullo de pertenecer a este equipo. Solicitaré mi registro como precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional”, aseveró en conferencia.

Después de ese momento, Meade inició un recorrido por las sedes de los sectores obreros, campesinos y populares del PRI donde recibió el apoyo incondicional de sus integrantes.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT) que constituyen el Sector Obrero del PRI fueron los primeros en otorgar su respaldo al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, como precandidato a la Presidencia de la República.

El secretario general de la CTM y presidente del CT, Carlos Aceves del Olmo, definió a Meade Kuribreña como “el candidato de la esperanza” y se mostró seguro que llegará a Los Pinos.

El dirigente obrero mostró el documento mediante el cual el sector obrero del PRI da su apoyo unánime al exsecretario de Hacienda.

La segunda parada del eventual precandidato del PRI fue en la Confederación Nacional Campesina (CNC) donde le manifestaron que caminarán juntos “para sembrar la semilla del progreso”.

Es el momento de que se llenen de trigo los graneros …”, expresó Meade Kuribreña.

Más tarde, entre las porras, Meade Kuribreña recibió el respaldo del sector popular (CNOP) del PRI para registrarse como aspirante a la candidatura de ese partido a la Presidencia de la República.