Entrega de Fiats por oposición abrirían puerta a abogados con mala reputación

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La entrega de Fiats notariales por oposición abrirían puerta a que abogados con mala reputación pudieran llegar a ser notarios, consideró Adrián Ventura Dávila, notario público 55 en el Estado de Aguascalientes.

Tras cuestionarle sobre la propuesta del Presidente, Andrés Manuel López Obrador de frenar el tráfico de notarías que han servido para que los gobernadores de los estados en turno beneficien a sus allegados, el fedatario indicó que en el caso de Aguascalientes son un gremio honesto donde de entrada todos son conocidos por la sociedad.

Aseguró que los fiats notariales no necesariamente son entregados a los amigos, sino a gente con capacidad y reconocimiento, lo que garantiza que son gente que desempeña con lealtad y honestidad la profesión.

Insistió en que el entregar los mismos por oposición no garantiza transparencia en cuanto a que quienes se hagan del mismo sean gente decente, poniendo en riesgo la actividad notarial.

Consideró que pudiera haber otros mecanismos para transparentar la entrega como pudieran ser que los gobernadores propusieran una terna con gente altamente capacitada y entonces si mediante examen de oposición sacar a la persona idónea.

Para concluir, dijo que en Aguascalientes hay alrededor de 57 fiats, aunque algunos no están operando, donde entre otros requisitos se tiene que ser profesional del derecho y tener buena reputación, así como están estrictamente vigilados por la Visitaduria de Notarías quien se encarga de vigilar que estén operando de forma correcta