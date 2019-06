Enrique Peña y Tania Ruiz pasean su amor por Madrid

Quién

Ciudad de México.-Luego de que se hiciera oficial el romance entre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann durante la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, ahora la pareja no tiene reparos en mostrar su amor en cualquier lugar que visitan; en esta ocasión fue en el restaurante El Pescador.

Un video que llegó a la redacción de Quién da cuenta de la visita del exmandatario y su novia al restaurante El Pescador, lugar que se encuentra ubicado en el número 75 de la calle de José Ortega y Gasset, en Madrid, España. La pareja luce feliz a su llegada. Este medio intentó obtener detalles de la visita de los enamorados, sin embargo, por políticas del lugar la respuesta fue negativa.

“No hablamos de los clientes nuestros”, contestó uno de los empleados de la exclusiva marisquería, ante la pregunta de ¿Cómo la pareja disfrutó de la noche en sus instalaciones? Sin embargo, en las breves imágenes se puede apreciar la amplia sonrisa de ella y el gusto de él por saludar a Genoveva Casanova.

Casanova fue pareja de Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, IV duque de Arjona y XIV conde de Salvatierra, Grande de España, por lo que era un must que Peña Nieto y Ruiz Eichelmann se reunieron con ella en esta visita que realizaron a la capital ibérica, en donde se ve que también que convivieron con otros dos caballeros.