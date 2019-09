Enloquecido adolescente mató a sus padres, hermanos de 5 y 6 años y un bebé

Redacción

Estados Unidos.-Enloquecido adolescente mató a su padre, madrastra, dos hermanos (uno de 6 años y otro de apenas seis meses), y una hermana del tirador (de 5 años), hasta ahora se desconocen las causas que motivaron a este joven a ejecutar esta matanza.

La policía del condado de Limestone (Alabama) respondió la noche del lunes a un llamado de emergencia perturbador. “Escuché disparos”, dijo un joven. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron una escena de terror: tres personas muertas, dos en estado crítico. Momentos después, el adolescente de 14 años confesó que él mató a toda su familia.

El hecho se conoció en las primeras horas del martes, cuando las dos personas heridas estaban siendo tratadas de urgencia tras ser trasladadas en helicóptero a un hospital, pero no lograron sobrevivir a los tiros.

Posteriormente, el Departamento de Policía indicó que el joven “confesó haber disparado a los cinco miembros de su familia en la residencia”, y se encontraba colaborando con las autoridades para ubicar el arma utilizada, una pistola de calibre 9mm, la cual arrojó en un bosque cerca de la casa.

Las víctimas fueron identificadas como el padre, la madrastra, dos hermanos (uno de 6 años y otro de apenas seis meses) y una hermana del tirador (de 5 años), y por ahora se desconocen las circunstancias del hecho.

En el llamado al 911, el joven dijo que estaba en la planta inferior cuando escuchó disparos en el segundo piso. Sin embargo, confesó todo ante los interrogatorios de la policía.

Según la cadena local Waff 48, la escena del crimen está ubicada a solo una cuadra del Departamento de Bomberos.

Se desconoce la identidad del autor, pero se supo que estudia en Elkmont High School. La institución publicó en su página Facebook: “Por favor, oren por nuestra escuela y nuestra comunidad. Tendremos consejeros adicionales en esta jornada”. El mensaje fue respondido por una multitud de usuarios que mostraron sus condolencias por lo sucedido.

Las identidades de la pareja fueron confirmadas como John y Mary Sisk, de 38 y 35 años. La madrastra trabajaba como profesora en la escuela Mountain Gap. “Estamos desconsolados por la tragedia de una de nuestras docentes, Mary Sisk, y su familia”, señaló un vocero de la institución.

En Alabama se estima que hay al menos un arma en un poco más del 50 por ciento de las viviendas. En total, hay registradas 161 mil 641 armas en el estado, según un estudio de 2017.

La semana pasada, un tiroteo en un partido de fútbol estudiantil de Alabama dejó como resultado diez jóvenes heridos. Tras el ataque, fue arrestado un joven de 17 años como presunto sospechoso.

Los últimos incidentes han provocado nuevos pedidos de medidas para detener los tiroteos. Un hombre mató a siete personas e hirió a otras 22 durante el fin de semana en Texas, menos de un mes después del tiroteo de El Paso, también en Texas, en donde un atacante asesinó a 22 personas.

The shooting occurred on Monday night in the town of Elkmont, a spokesman for the Limestone County Sheriff's Office told media, including an ABC affiliate. https://t.co/zCV0MxsXWz

— Lise Latulippe (@lise_latulippe) September 4, 2019