Enésima polémica en el CongresoAgs: No acude Morquecho a presidir DP

Aguascalientes, Ags.- Nueva polémica en el Congreso de Aguascalientes. El diputado del PES Jesús Morquecho Valdez, no acudió a encabezar el inicio de la Diputación Permanente; a pesar que hace unos días fue impuesto por mayoría como presidente para coordinador la mesa directiva de la diputación permanente.

De manera oficial, el legislador se había reportado enfermo. No obstante, el coordinador del grupo mixto PAN-PES, Guillermo Alaniz, dijo desconocer el motivo de la ausencia, mientras que para la diputada priista Nidia Acosta Lozano representó “una falta de respeto” de la mayoría blanquiazul.

La designación de Morquecho Valdez como presidente de la mesa directiva había derivado en una abierta ruptura del bloque opositor, integrado por 13 legisladores, quienes acusaron a la bancada del PAN por imponer al legislador del Partido Encuentro Social lo cual, dijeron, iba contra de la Ley Orgánica del Congreso al no ser parte de la primera fuerza que es Acción Nacional.

Este miércoles, cuando tocaba iniciar los trabajos de la diputación permanente, el representante del PES nunca llegó. Por lo cual la vicepresidenta Nidia Acosta, asumió funciones de presidenta. Sin embargo, la legisladora manifestó que se le avisó de última hora de esta ausencia.

“Yo no tenía conocimiento del guión de las actividades para este día. Me lo pasaron un minuto antes cuando me informan que el diputado presidente no se presentará debido a cuestiones de salud. Entonces yo respeto y le doy seguimiento a la sesión”, manifestó en entrevista luego de concluir la sesión.

– ¿La trataron mal al no avisarle?

– Es una falta de respeto. Pues desde ayer, en calidad de vicepresidenta, estuve esperando la información del día para prever esto y por el contrario, me avisan al último que asuma funciones de presidenta, indica que es una falta de respeto y de compromiso legislativo.

Por su parte, el panista Guillermo Alaniz reconoció no haber tenido una justificación de parte del diputado Jesús Morquecho, pese a que éste integra el grupo mayoritario PAN-PES.

“No lo he visto. (Morquecho) ha de haber tenido una actividad pendiente. Lo desconozco”, dijo Alaniz.

– ¿Pero no le debería avisar a usted como parte del grupo mixto?

– No necesariamente. Debe tener aquí una justificación puesto que él es el presidente de la mesa directiva.

El coordinador panista defendió el nombramiento de Morquecho, pese a que no forma parte de la primera fuerza del Congreso como había sido objetado por los partidos de oposición: “él forma parte de la primera fuerza, es parte del grupo mixto que se integró al inicio de la Legislatura”.

Morquecho tomó protesta para este cargo, el lunes último. Días antes, diputados de oposición de plano abandonaron la sesión en protesta por lo que consideraron imposiciones del PAN.

Ahora, para la priista Nidia Acosta, el hecho dejó un mal sabor de boca el arranque del periodo de receso.

– ¿Empieza mal la diputación permanente?

– Qué les puedo decir.