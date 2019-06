Endurecerán operativos contra vehículos que contaminan en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Anuncia la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proespa) el endurecimiento de los operativos en contra de vehículos que contaminan o que no cuentan con su holograma de verificación.

La titular del área Ofelia Castillo, advirtió que los operativos ya no sólo serán aplicados en turnos matutinos como se venían realizando, sino que ahora también los habrá en los horarios vespertinos.

Refirió que esta decisión se tomó en base a que por las mañanas el grueso de las unidades por las actividades laborales de los propietarios están varados, siendo por las tardes al salir de los mismos cuando se disparan los reportes.

Los operativos no se frenarán, en un afán que no es recaudatorio, sino del cuidado al medio ambiente, para evitar contingencias por contaminación en la entidad como se ha visto en la Ciudad de México.

En lo que va del año se han sacado de circulación más de 523 autos particulares y 700 de uso intensivo por contaminación ostensible, concluyó.