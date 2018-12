Endurecen operativos contra vehículos de plataforma digital “piratas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Endurece la Dirección del Transporte Público los operativos para sacar de circulación a vehículos “piratas” que operan con plataforma digital, lo anterior por no contar con los respectivos registros de sus plataformas la Coordinación de Movilidad.

El Director del Transporte Público José Antonio Sánchez Gómez, advirtió que se retomaron las revisiones por lo que durante las últimas semanas se han venido sacando de circulación y enviando a corralón un promedio de hasta 5 unidades por día.

“Estamos detectando todos los carros que están de piratas dando el servicio de taxi. En este caso les llamamos piratas porque aún y que traigan en sus teléfonos la plataforma correspondiente la misma no ha sido registrada con nosotros y la nueva Ley de Movilidad los obliga a todas las empresas a dar de alta la plataforma y a sus choferes”.

Estas acciones de revisión se están haciendo durante todo el día de manera sorpresiva, donde lo que está procediendo es detener la unidad, se envía al corralón, se presentan ante él área de transporte con toda su documentación y se les sanciona con hasta 500 UMAS.

Hasta el momento solo la empresa Taxify ha sido la única que se ha registrado formalmente estando solo pendiente que presente su listado de choferes para completar al 100% su proceso y Sir Taxi quien ha solicitado el inicio de registro.

Por su parte la empresa Uber, si bien en algún momento mostró cierto interés por iniciar su registro ya no se han vuelto a parar por las oficinas de la Dirección del Transporte, según su titular.